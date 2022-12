Jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań w obszarze obsługi przesyłek jest dostawa poza miejscem zamieszkania odbiorcy, tzw. OOH (out of home). Według analiz przeprowadzonych przez Last Mile Experts, w 2021 roku na rynku europejskim liczba punktów OOH wzrosła o około 35% (średni wynik dla UE i Wielkiej Brytanii).

Jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań w obszarze obsługi przesyłek jest dostawa poza miejscem zamieszkania odbiorc/ fot. mat. prasow

Punkty OOH według państw

Warto zwrócić uwagę na dwa rynki, w których wzrost liczby automatów jest znacznie wyższy, np. „lockerland” (czyli Polska), gdzie liczba maszyn wzrosła o ponad 70%, czy Szwecja ze wzrostem o 170% rok do roku.

Jak rozkłada się liczba punktów OOH w poszczególnych państwach?

Zakupy online, w przeciwieństwie do tradycyjnego handlu, obejmują dostawę do klienta końcowego. Wbrew pozorom, to skomplikowany i kosztowny proces. Oczekuje się, że wartość globalnego rynku dostaw ostatniej mili wzrośnie do 2027 r. do ponad 200 mld USD z 108,1 mld USD w 2020 r. Wzrost rynku dostaw ostatniej mili jest napędzany przez zwiększoną liczbę zamówień online. Około 70% tych wydatków zostanie wygenerowanych przez transport, z czego około 50% dotyczy ostatniej mili – wskazuje raport Statista „Last Mile Delivery Market”.

Preferencje polskich konsumentów

Polscy klienci w kwestii dostarczenia towaru zdecydowanie i niezmiennie preferują dostawę do Paczkomatu® InPost – taką opcję wybiera aż 81% respondentów. Z kolei 43% preferuje dostawę przez kuriera do domu lub pracy, a tylko 17% wskazało wysyłkę zamówienia do punktu partnerskiego - wynika z raportu „E-commerce w Polsce 2022” opracowanego przez Geminus.

Co ciekawe, wspomniany raport wykazał, że oferowanie różnych form dostawy jest motywujące do zakupów przez internet. Najistotniejsza jest tutaj opcja dostawy przez Paczkomat® InPost (83%), a także dostawa kurierem do domu lub pracy (63%). Co ciekawe, klienci sklepów online wskazują także, dodatkowe formy dostawy, które także zachęcają ich do zakupu przez internet – jest to opcja darmowego transportu z możliwością wniesienia (88%) oraz błyskawiczna dostawa do domu w tym samym dniu (83%). Dostawa, która odbywa się do 12 godzin jest motywująca do częstszych zakupów online aż dla 85% badanych.

W dobie automatów paczkowych i punktów odbioru – tzw. PUDO pojawiających się w każdej mniejszej miejscowości oraz na każdej większej ulicy większego miasta, logistyka staje się bardziej efektywna. Mniejsza liczba zwrotów i podjazdów pod dany adres, to również mniejszy ślad węglowy i korzyść dla środowiska. Często brak możliwości odbioru paczki w dowolnym momencie powoduje nieodebranie przesyłki w ogóle. – mówi Justyna Andreas, Dyrektor Zarządzająca Packeta Poland.

Punkt PUDO w Europie

Polskie e-sklepy wysyłające towary do klientów na rynku czeskim, słowackim, węgierskim czy rumuńskim mogą skorzystać z ponad 14,500 tys. punktów PUDO, mają też do dyspozycji sieć Z-BOX’ów Packety. Dzięki temu odbiór paczek czy ewentualny zwrot towarów odbywa się sprawnie, a konsumenci nie muszą długo czekać czy daleko po nie jeździć.

Packeta, która działa na 34 rynkach, ma rozbudowaną sieć własnych punktów odbioru oraz punktów partnerskich w wielu krajach i jest w stanie dostarczać przesyłki niemal na cały świat szybko i tanio. Dla klientów, którzy cenią czas i koszt przesyłki, to rozwiązanie wręcz idealne. To także korzyść dla e-sklepów, które uzyskują łatwy dostęp do zagranicznych rynków, gdzie mogą pozyskać nowych klientów przy relatywnie niskich barierach wejścia. – podsumowuje Justyna Andreas, Dyrektor Zarządzająca Packeta Poland.

Dostawa minutowa na Słowacji

Słowaccy klienci zostali jednymi z pierwszych w regionie, którzy mogą skorzystać z usługi pozwalającej poznać dokładną godzinę dostarczenia przesyłki przez kuriera. Dzięki śledzeniu kuriera online klient będzie mógł zobaczyć, gdzie dokładnie znajduje się jego przesyłka, a także o której godzinie zostanie dostarczona. W ten sposób Packeta odpowiada na wyniki ostatnich ankiet, które ujawniły, że słowackim klientom przy doręczaniu przesyłek pod wskazany adres najbardziej przeszkadza fakt, że nie znają godziny ich doręczenia.

Dlaczego warto mieć PUDO w e-sklepie

E-sklepy mają dziś wiele możliwości dostawy i zwrotu towarów, ale to właśnie tzw. punkty odbioru PUDO (ang. Pick Up Drop Off) oraz automaty paczkowe, w tym Paczkomat® InPost są jednymi z najbardziej efektywnych. Każdy e-sklep nie oferujący jeszcze możliwości dostawy czy zwrotu przy ich wykorzystaniu, powinien ją dodać.

W krajach, w których liczba punktów PUDO (ang. Pick Up Drop Off) jest niewielka, liczba nieodebranych przez klientów przesyłek jest wyższa o 10 do 13% w porównaniu z rynkami z dobrze rozwiniętą siecią PUDO. Dla przykładu, w ubiegłym roku w Czechach – na rodzimym rynku Packeta Group, do punktów PUDO trafiły 44 mln przesyłek, z czego jedynie 2,5% nie zostało odebranych przez klientów.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl