E-commerce szeroko otwiera drzwi dla każdego

- Skracamy drogę od produktu do klienta, to pozwala zmniejszyć ślad węglowy, a przy tym nie wymaga skomplikowanej logistyki. Zrównoważony rozwój to nie tylko kwestie środowiskowe, ale i demokratyzacja dotarcia do klienta - uważa Damian Zapłata.

Czy dla konsumentów ważne jest, jak zbudowany jest łańcuch dostaw? - Ta kwestia ma coraz większe znaczenie. Na ekologię duży nacisk kładą nasi pracownicy. W przypadku parterów i klientów wygląda to różnie - oczywiście proekologiczna postawa przybiera na sile, ale to jeszcze nie jest standard. Chcemy dobrze informować konsumentów o produktach, wskazywać te ekologiczne - widzimy, że ma to wpływ na ich sprzedaż. Naszą rolą jest propagowanie "zielonych" rozwiązań, aby z czasem stały się oczywiste. Mam tu na myśli redukcję plastiku, opakowania z recyklingu. Podejmowaliśmy już próby, aby przekonać do tego sprzedawców, jednak wiąże się to z wyższymi kosztami, dlatego firmy jeszcze nie decydują się masowo na ekologiczne rozwiązania - mówił przedstawiciel Allegro.

Damian Zapłata podkreślił wagę nowoczesnej logistyki w dzisiejszym e-commerce. - Dostawa w 24h jest już naturalnym oczekiwaniem ze strony klienta. Wkrótce będzie on wymagał dostawy tego samego dnia. Czekamy na nowe rozwiązania, które nam w tym pomogą - np. mikromagazyny, które pozwolą w 10-20 minut dotrzeć z małą przesyłką, czy tzw. dark stores. To wkrótce pojawi się także w Polsce, bo jest na to zapotrzebowanie. W Warszawie mamy już same day delivery. Takie zamówienia realizujemy z magazynu pod miastem, ale na ograniczonym asortymencie około 200 tys. produktów. Proponujemy tę usługę naszym partnerom, korzysta z niej kilkaset firm. Wciąż dużym wyzwaniem jest ostatnia mila. Dzięki rozbudowywanej sieci paczkomatów i punktów odbioru możemy ograniczyć emisję CO2 o 70 proc. Warto promować te metody dostaw - powiedział.

