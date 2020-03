E-commerce w 2019 roku: Polskie e-sklepy chętnie sprzedają w różnych kanałach

-Branża e-commerce jeszcze nie osiągnęła nasycenia i nadal jest przestrzeń dla nowych graczy. W 2019 roku e-biznesy powstawały we wszystkich województwach, ale prawie połowa sklepów (47 proc.) skoncentrowana jest w trzech województwach: mazowieckim, śląskim i małopolskim – ocenia Artur Halik, Head of Sales w Shoper.

- Rok 2019 był dla e-biznesów znaczący z perspektywy RODO – unijne rozporządzenie, wprowadzone w maju 2018 roku, wymusiło na sprzedających podjęcie realnych kroków, zwiększających bezpieczeństwo i komfort kupujących – dodaje Oliwia Tomalik, Marketing Manager w Shoper.

Jak to wszystko wpłynęło na sprzedaż? Z danych Shoper wynika, że co czwarty zakup w internecie realizowany był w 2019 roku w sklepach z branży “dom i ogród”. Popularne były również sklepy w kategorii “zdrowie i uroda” (18,5 proc.) oraz “ubrania” (13,5 proc.). W 2019 roku najwięcej sklepów, bo niemal co czwarty, działało w branży "dom i ogród".

Jako druga, pod względem liczby aktywnych sklepów internetowych, uplasowała się branża odzieżowa (niemal 17 proc.), a na trzecim miejscu znalazły się sklepy z kategorii “zdrowie i uroda” (ponad 13 proc.). Liczba sklepów z branży “dom i ogród” oraz “zdrowie i uroda” jest nieco większa niż w roku poprzednim. Za to sklepy z asortymentem odzieżowym nieco straciły na liczebności w porównaniu z 2018 rokiem.

Z 2019 roku zapamiętamy też rekordowe zainteresowanie „Black week” – czyli listopadowym tygodniem specjalnych promocji i wyprzedaży. 136 proc. – o tyle większy ruch zanotowaliśmy na platformie sklepów internetowych Shoper podczas samego Black Friday 2019 względem roku ubiegłego. Także w porównaniu ze „zwykłym” piątkiem, 22 listopada 2019 r., wartość zamówień w sklepach internetowych Shoper wzrosła o 185 proc.

Szybkie i bezgotówkowe płatności to najczęściej wybierana forma zapłaty za zakupy robione w internecie w 2019 roku. Co ważne, popularność tej metody szybko rośnie. W 2017 r. wykorzystano ją w 38 proc. transakcji w sklepach pracujących na oprogramowaniu Shoper, a w 2019 r. ponad połowa zakupów opłacana była w ten sposób. To dziesięciokrotnie więcej niż płatności gotówką (nieco mniej niż 6 proc. transakcji w tym samym okresie).