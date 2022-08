E-commerce w Grecji i Bułgarii. Czym charakteryzują się te e-rynki?

Autor: materiał prasowy

Data: 01-08-2022, 14:48

Kontynent europejski to wiele rynków, często bardzo zróżnicowanych. Widać to także w szybko rosnącym sektorze e commerce. Czym charakteryzują się poszczególne e-rynki? Jakie różnice są na nich widoczne?

E-commerce w Grecji i Bułgarii; fot. unsplash

E-commerce w Grecji

Tylko w 2019 roku greccy konsumenci kupili online produkty i usługi o łącznej wartości 7,5 mld euro. Branża e-commerce w tym kraju wykazała wówczas 25 procentowy wzrost, co sprawiło, że była jedną z najszybciej rosnących w Europie. Sektor ten stanowi 3,91 procent produktu krajowego brutto Grecji. Jest to jeden z najwyższych wskaźników E-GDP w Europie.

Klienci greckich e-sklepów

Z raportu European E-commerce Report 2022 wynika, że 71% greckiego społeczeństwa było w 2021 roku klientami sklepów internetowych. Wśród Greków, którzy robili zakupy on-line w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed badaniem, 27% kupowało on-line jeden lub dwa razy. Natomiast 35% składało zamówienia w Internecie od trzech do pięciu razy, a 38% zrobiło to co najmniej sześć razy.

Większość klientów sklepów on-line w Grecji w 2021 roku nabywało produkty od krajowych sprzedawców (91%). Co czwarty zamawiał od sprzedawców z innych krajów UE (25%), a trzech na dziesięciu od sprzedawców z zagranicy (czyli z innych krajów UE lub spoza UE – 35%).

Jak kupują Grecy

Jeśli chodzi o zakupy on-line, ważnym kryterium jest oczywiście najniższa cena produktu, zwraca na to uwagę aż 40% konsumentów. Natomiast sam wybór e-sklepu dokonywany jest z uwzględnieniem kombinacji następujących czynników:

- przyczyny ekonomiczne (cena plus darmowa dostawa): 51%

- cechy produktu (dotyczące marki i konkretnych cech produktu): 31%

- inne doświadczenia ze sklepu internetowego (tzw. „perswazja” sklepu): 18%

Co ciekawe, ponad połowa zamawiających on-line (58%) oceniła jakość dostawy dostarczonych produktów na 9 lub 10 punktów w dziesięciostopniowej skali. Zaledwie 7% z ich ocenia satysfakcję z dostawy poniżej 5 punktów.

Bułgarscy konsumenci on-line

Według danych European E-commerce Report 2022 44% Bułgarów było w 2021 roku klientami sklepów internetowych. Wśród klientów, którzy robili zakupy on-line w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed badaniem, 56% kupowało on-line jeden lub dwa razy. 35% nabyło coś w Internecie od trzech do pięciu razy, a 9% zrobiło to co najmniej sześć razy.

Z kolei aż 96% kupujących w Internecie w Bułgarii w 2021 roku wybierało produkty od krajowych sprzedawców, 30% od sprzedawców z innych krajów UE (30%), a 1/3 od sprzedawców z zagranicy (czyli z innych krajów UE lub spoza UE – 36%).

Rynek internetowy w Bułgarii – gotówka rządzi

Większość bułgarskich klientów sklepów internetowych (60-70%) preferuje płatność gotówką przy odbiorze, tzw. COD (cash on delivery). Jest to zdecydowanie najpopularniejsza metoda płatności w bułgarskim e-commerce. Na kolejnych miejscach są karty kredytowe (około 20%) i ePay/EasyPay (5-10%).

Trendy bułgarskiego sektora e-commerce

Ciekawostką jest to, że ponad 40% wskazywanych w raporcie jako starszych Bułgarów w 2021 roku robiło zakupy w sieci co najmniej raz w miesiącu, podczas gdy w Europie Zachodniej było to 60%. Co więcej, dziesięć najlepiej rozwiniętych sklepów internetowych w Bułgarii było odpowiedzialnych za nieco więcej niż 20% całkowitych krajowych przychodów w analogicznym okresie. Pokazuje, że przyszłość e-commerce zdecydowanie należy do firm, które mają zdolność do inwestowania w większą innowacyjność.