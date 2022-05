E-commerce wzrósł w I kw. kilkanaście procent

Shoper nadal spodziewa się w '22 dwucyfrowego wzrostu e-commerce w Polsce, chce rosnąć szybciej niż rynek - poinformował podczas telekonferencji z dziennikarzami prezes spółki Marcin Kuśmierz. Dodał, że szacuje wzrost e-commerce w pierwszym kwartale br. na kilkanaście proc.

Autor: PAP

Data: 05-05-2022, 19:26

E-commerce wzrósł w I kw. kilkanaście procent /fot. Unsplash

Niezwykła zmienność rynku e-commerce

"Podczas omawiania wyników 2021 roku zapowiadaliśmy, że uważamy, iż dynamika tegoroczna e-commerce będzie dwucyfrowa. Trudno dzisiaj będzie powiedzieć, czy to będzie małe +naście+ procent, czy większe +naście+ proc., czy może 20 plus. Mamy na rynku do czynienia z niezwykłą zmiennością" - powiedział prezes.



"Pamiętam, kiedy 22 lutego omawialiśmy swoje wyniki roczne, mówiłem, że to będzie taki rok, który w końcu przynosi nam jakąś stabilność i przewidywalność. To, co się stało 2 dni później wszyscy wiemy, jaki miało ogromny wpływ na zachowanie rynku e-commerce i konsumentów (...). Sytuacji spowodowanej wojną towarzyszył strach konsumentów i przedsiębiorców, pojawiło się bardzo dużo niepewności. Myślę, że dzisiaj bardzo trudno oszacować, jak ten rok w całym e-commerce będzie wyglądał. Podtrzymujemy tezę, że to będzie dwucyfrowy wzrost rynku. Pozostajemy ostrożnymi optymistami. Przedstawiciele niektórych firm pozostają pesymistami, tutaj się różnimy w podejściu. W segmencie MŚP to będzie rok pełen wyzwań, ale to może być udany rok" - dodał.

Możliwy dołek na rynku e-commerce

Prezes InPostu Rafał Brzoska oceniał pod koniec kwietnia, że dołek na rynku e-commerce możliwy jest w drugim lub trzecim kwartale 2022 roku . Pod koniec marca przedstawiciele spółki przewidywali, że wzrost wartościowy rynku e-commerce (GMV) w Polsce w 2022 roku wyniesie około 20 proc. W ujęciu ilościowym zwyżka może sięgnąć od poniżej 10 do 12 proc.



Przychody ze sprzedaży grupy Shoper w pierwszym kwartale 2022 roku według wstępnych danych wzrosły o 67 proc. do 26,3 mln zł, a wynik EBITDA wzrósł o 20 proc. do 7,7 mln zł. Skorygowana EBITDA wyniosła w pierwszym kwartale 2022 roku 8,1 mln zł, wobec 7,2 mln zł w pierwszym kwartale roku 2021.



Wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce, z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu "private label" wyniosła w pierwszym kwartale roku 2022 1,7 mld zł, czyli wzrosła rdr o 38 proc.

Łączna wartość zamówień wyniosła 1,8 mld zł

Łączna wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce oraz we wszystkich pozostałych kanałach sprzedaży (marketplace, API, porównywarki cenowe itp.), z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu "private label", wyniosła w pierwszym kwartale roku 2022 1,8 mld zł, co oznacza wzrost o 39 proc.



"Pokazaliśmy nasz wzrost GMV w pierwszym kwartale o blisko 40 proc., skorygowany o wojnę w Ukrainie. Uważamy że dynamika rynku była co najmniej o połowę niższa od wzrostu Shopera, czyli szacujemy, że to było kilaknaście proc." - powiedział.

Ostrożny optymizm

"Na dalszą część roku patrzymy z ostrożnym optymizmem, bo rynek jest nieprzewidywalny przez wojnę w Ukrainie i wpływ na całą gospodarkę. Sytuacja makroekonomiczna dotyka nas, jak i naszych klientów. Nie mniej jednak upatrujemy swoje szanse w rozwoju nowego biznesu, rozwoju oferty produktowej, szukaniu miejsc do zagospodarowania na rynku. To nie będzie łatwy rok, ale spodziewamy się, że Shoper będzie rósł znacznie szybciej niż cały rynek" - dodał.



Prezes szacuje ubytek GMV w wynikach I kwartału Shopera w związku z wojną w Ukrainie na 3 punkty proc. Spółka pozytywnie ocenia początek tego roku.