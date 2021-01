E-handel w 2020 roku: Polacy przekonali się do zakupów spożywczych w internecie

W odpowiedzi na pytanie „Co Pan/Pani ceni sobie w zakupach spożywczych online?” prawie 62 proc. ankietowanych stwierdziło, że jest to oszczędność czasu, z kolei 52 proc. Polaków podkreśliło, że jest to dobry sposób na zrobienie dużych zakupów z dostawą do domu. Dla 45 proc. badanych ważne jest bezpieczeństwo, czyli bezdotykowa forma dostawy i bezgotówkowa płatność, prawie 42 proc. docenia szeroki wybór produktów.

- Pierwsza fala pandemii była dla wszystkich graczy na rynku e-grocery bardzo dużym wyzwaniem. Jako branża nie byliśmy przygotowani na brak produktów oraz gwałtowny wzrost zamówień. Jednak poradziliśmy sobie z tymi wyzwaniami. Na swój sposób pandemia wpłynęła na rozwój branży e-grocery - mówi Anna Podkowińska-Tretyn, Dyrektor Generalna Everli.

Wyniki badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Everli wykazały również, że aż 34 proc. Polaków poleciłoby zakupy online swojej rodzinie bądź znajomym, jako alternatywę do zakupów tradycyjnych. Ponad 66 proc. Polaków zachęciłoby swoich bliskich do zrobienia zakupów online, ponieważ jest to wygodny sposób – łatwiej zrobić zakupy z domu lub w przerwie podczas pracy. Co więcej, prawie 60 proc. badanych zwraca uwagę na bezpieczeństwo zakupów online, dzięki którym możemy ograniczyć kontakty z innymi do minimum, a tym samym ochronić siebie i swoją rodzinę przed zakażeniem koronawirusem.

- Pandemia koronawirusa zmusiła wielu z nas do zmiany trybu życia. Większość naszego czasu zaczęliśmy spędzać w domu, przeszliśmy na tzw. „home office” oraz ograniczyliśmy kontakty do minimum – to wszystko z troski o zdrowie własne oraz najbliższych. W 2020 roku unikaliśmy również tłumów, a zdecydowanie na takowe jesteśmy narażeni w sklepach spożywczych czy galeriach handlowych. To właśnie dlatego tak wielu Polaków przekonało się do wygodnych i bezpiecznych zakupów online, co pokazują wyniki badania. Blisko co 3 osoba deklaruje, że będzie robiła zakupy online po zakończeniu pandemii - tłumaczy Anna Podkowińska-Tretyn, Dyrektor Generalna Everli.

Prawie 53 proc. badanych Polaków zwraca również uwagę na fakt, że robiąc zakupy przez internet unikamy stania w kolejkach do kas. Polacy poleciliby zakupy online swoim bliskim, ponieważ jest to szybsza metoda (45 proc.), dzięki której można uniknąć dźwigania zakupów (39,2 proc.) oraz stania w korkach w drodze do sklepu (35 proc.). Część badanych stwierdziła, że zakupy robione online są tańsze (25 proc.), a produkty lepsze jakościowo (10 proc).

Badanie powstało na zlecenie Everli.pl i zostało zrealizowane przez instytutu badawczy SW Research na grupie 1002 ankietowanych w terminie 24-27 listopada 2020 r.