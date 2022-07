e-Izba uruchamia szkołę gospodarki cyfrowej

Autor: PAP

Data: 04-07-2022, 14:23

Izba Gospodarki Elektronicznej startuje z nowym projektem edukacyjnym „Szkoła Gospodarki Cyfrowej Professional”.

e-Izba uruchamia szkołę gospodarki cyfrowej , fot. shutterstock

Rozwój kompetencji zawodowych w branży e-commerce

Celem inicjatywy jest rozwój kompetencji zawodowych przedstawicieli branży e-commerce oraz wprowadzenie na rynek pracy najbardziej pożądanych specjalistów. Pierwszy kurs będzie skierowany do osób, które chcą pracować na stanowisku Product Ownera. Zgłoszenia są przyjmowane od 4 lipca. Dwumiesięczne szkolenie rozpocznie się 1 października 2022 roku.

Stale rosnąca konkurencja w branży e-commerce sprawia, że chcąc przyciągnąć klientów nie wystarczy już tylko wymyślić, stworzyć i wprowadzić na rynek ciekawy produkt czy usługę. Aby zdobyć uznanie konsumentów trzeba idealnie odpowiedzieć na ich oczekiwania. Coraz więcej firm chce mieć w swoich zespołach doświadczonego Product Ownera, który będzie odpowiadać za rozwój i zwiększenie wartości oferowanych produktów i usług. Potwierdzają to liczne badania rynku i dane agencji HR-owych. W branży e-commerce (podobnie, jak w sektorze IT) istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów - brakuje przede wszystkim programistów i Product Ownerów, co znacznie ogranicza możliwości rozwoju obu branż.

Product Owner poszukiwany

Pomysł i program kursu dla przyszłych Product Ownerów został opracowany przez specjalistów Izby Gospodarki Elektronicznej we współpracy z ekspertami i praktykami e-commerce. Przedsiębiorcy działający w obszarze e-handlu nie tylko najlepiej znają zapotrzebowanie rynku pracy w swojej branży, ale także posiadają cenną wiedzę

i doświadczenie, które są istotne z punktu widzenia wymagań stawianych kandydatom na dane stanowiska pracy. Konstrukcja kursu wynika przede wszystkim z wymagań stawianych Product Ownerom przez firmy i organizacje, które potrzebują wyszkolonych specjalistów. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje, które według praktyków e-commerce są niezbędne w pracy na tym stanowisku.

Szkolenie zostało opracowane z myślą o pracownikach sklepów e-commerce, absolwentach uczelni wyższych oraz osobach, które planują przekwalifikowanie zawodowe. Program obejmuje takie zagadnienia, jak: narzędzia Google, systemy pomiarowe i narzędzia User Experience, wprowadzenie w e-commerce, strategia omnichannel, metodyki projektowe oraz big data.