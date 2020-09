E.Leclerc likwiduje sklep w galerii w Kaliszu

- Sklep E.Leclerc w Kaliszu działał od kwietnia 2014 roku. Zakończenie działalności sklepu przewidziane jest jeszcze w tym miesiącu. Pragniemy jednocześnie serdecznie podziękować personelowi sklepu oraz wszystkim klientom - poinformowała dyrekcja sklepu.

E.Leclerc działa w Polsce od 1995. To Grupa niezależnych przedsiębiorców, którzy w sposób autonomiczny zarządzają własnymi firmami, współpracują z regionalnymi producentami, wspierają lokalne społeczności, dopasowując swoją ofertę do lokalnych warunków. Każdy sklep to odrębny podmiot. Kluczowym momentem dla rozwoju E.Leclerc w Polsce był rok 2010 i przejęcie od grupy Rewe sklepów Billa Polska, w celu stworzenia niezależnych spółek dystrybucyjnych.

Obecnie E.Leclerc zatrudnia ponad 5000 pracowników w 46 sklepach znajdujących się w 41 miastach na terenie 15 województw. Strategia biznesowa Stowarzyszenia E.Leclerc opiera się na trzech podstawowych filarach: rozwój sklepów już istniejących, zrzeszanie niezależnych partnerów oraz na zewnętrznym rozwoju.