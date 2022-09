E.Leclerc pracuje nad 4 obszarami kształtującymi przyszłość handlu

Agencja NielsenIQ zidentyfikowała cztery różne obszary, w ramach których będzie kształtowała się przyszłość branży FMCG: innowacje produktowe, technologia, transformacja retailu oraz społeczeństwo i zrównoważony rozwój.

E.Leclerc pracuje nad 4 obszarami kształtującymi przyszłość handlu, fot. shutterstock

E.Leclerc z księgą zobowiązań marek własnych

E.Leclerc, mając na uwadze powyższe wyzwania, w 2020 r. przygotował księgę zobowiązań marek własnych dla zrównoważonego rozwoju. Znalazły się w niej wówczas m.in. deklaracje dotyczące wprowadzenia ekologicznych produktów marek BIO VILLAGE oraz UNI VERT – jest ich dziś już ponad 280.

Prowadzona jest również stała kampania edukacyjna polegająca na informowaniu klientów o tym, jak zdrowo gotować oraz jakich produktów używać. Firma zobowiązała się także do wyeliminowania z produktów wielu składników uznawanych za niekorzystne dla zdrowia.

E.Leclerc: e-zakupy z 18 sklepów w Polsce

Pod szyldami marki własnej E.Leclerc znajduje się wiele produktów innowacyjnych. Są to m.in. szczoteczka do zębów z wymienną końcówką czy szampon w kostce. W sklepach można także kupić ciasto francuskie bez glutenu – jest to jedyny taki towar na polskim rynku.

W 2000 roku pojawiła się możliwość kupna towarów E.Leclerc przez internet. Pierwszym takim punktem był sklep na warszawskim Żoliborzu. Obecnie za pośrednictwem sieci można zamawiać zakupy z 18 sklepów w Polsce, a posiadając aplikację Bonus E.Leclerc można na bieżąco śledzić oferty.

E.Leclerc działa w Polsce od 1995. To grupa przedsiębiorców, którzy zarządzają własnymi firmami, współpracują z regionalnymi producentami, wspierają lokalne społeczności, dopasowując swoją ofertę do lokalnych warunków. Każdy sklep to odrębny podmiot. Kluczowym momentem dla rozwoju E.Leclerc w Polsce był rok 2010 i przejęcie od grupy Rewe sklepów Billa Polska, w celu stworzenia niezależnych spółek dystrybucyjnych. Obecnie E.Leclerc zatrudnia ponad 5000 pracowników w 44 sklepach znajdujących się w 39 miastach na terenie 15 województw.