E.Leclerc stawia na zrównoważony rozwój marek własnych

Jak przygotować wegański pilaw z nerkowcami i ciecierzycą lub zupę wielowarzywną? Odpowiedzi na te i setki innych pytań klienci E.Leclerc znajdą na stronie www.leclerc.pl/przepisy, która powstaje we współpracy z Blogerami Kulinarnymi. Do dyspozycji użytkowników jest ponad 120 pomysłów, dzięki którym ich dieta będzie smaczna, zdrowa i zróżnicowana. Do ich przygotowania klienci będą mogli wykorzystać owoce, warzywa i inne półprodukty dostarczane codziennie do sklepów przez setki dostawców. W tym gronie są również lokalni producenci, którzy najlepiej znają charakterystykę regionu i potrzeby mieszkańców.

Dba o środowisko i promuje polskie produkty

E.Leclerc w swoich zobowiązaniach kładzie nacisk na kilka elementów. Wśród nich znajdują się między innymi kwestie związane z ograniczeniem użycia oleju palmowego, promowaniem ekologicznych artykułów spożywczych oraz chemicznych, ograniczeniem liczby dodatków stosowanych w żywności, obniżaniem negatywnego wpływu opakowań na środowisko czy dbałością o dobrostan kur. Efektem tych działań jest między innymi rezygnacja ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego na rzecz tych pozyskiwanych z wolnego wybiegu i chowu ściółkowego.

Istotnym aspektem działalności marki w Polsce jest także promowanie polskich produktów. W porównaniu z 2019 rokiem na sklepowych półkach E.Leclerc pojawiło się ponad 20% więcej towarów z logo „Produkt polski”. W gronie wzrostów znajduje się także wzrost sprzedaży Wiodącej Marki Bio Village – w 2020 roku klienci sięgali po jej produkty 23% częściej niż rok wcześniej.

Wzbogacenie oferty produktów ekologicznych

Klientom poszukującym rozwiązań ekologicznych – zarówno spożywczych, jak i chemicznych – marka proponuje zapoznanie się z ofertą certyfikowanych produktów Bio Village oraz Uni Vert, dostępnych tylko w sklepach E.Leclerc. Wspieranie dobrych praktyk w tym zakresie wyraża się między innymi ciągłym wzbogaceniem gamy produktów ekologicznych. Klienci mogą wybierać spośród ponad 250 produktów z logo Bio Village oraz 25 produktów z logo Uni Vert.

Całościowa strategia E.Leclerc na rzecz rozwoju rozwoju to:

dbałość o zróżnicowaną dietę klientów

ograniczenie liczby dodatków stosowanych w żywności

promowanie polskich producentów

promowanie ekologicznych produktów spożywczych (Bio Village)

promowanie ekologicznych środków chemicznych (Uni Vert)

ograniczenie użycia oleju palmowego

oferowanie produktów z celulozy pozyskiwanej zgodnie ze standardami odpowiedzialnej gospodarki leśnej

promowanie alternatywnych rozwiązań dotyczących naczyń jednorazowych

dbałość o dobrostan kur

obniżanie negatywnego wpływu opakowań na środowisko

