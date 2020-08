E.Leclerc z nowymi funkcjonalnościami aplikacji mobilnej

Aplikacja pozwala na łatwe użytkowanie karty lojalnościowej z poziomu smartfona. Oznacza to, że posiadacze plastikowej wersji karty będą mogli od teraz korzystać z ofert specjalnych za pomocą jej cyfrowego odpowiednika.

Posiadacze aplikacji mobilnej Bonus E.Leclerc otrzymają dostęp do kuponów rabatowych, przeznaczonych jedynie dla jej użytkowników. Pozwoli to klientom na jeszcze większe oszczędności podczas zakupów. Zarówno karta lojalnościowa, jak i aplikacja mobilna obowiązują we wszystkich sklepach E.Leclerc, oprócz sklepu w Stalowej Woli, który dołączy do programu wkrótce.

Aplikacja, oprócz łatwego dostępu do promocji i dodatkowych rabatów, umożliwia także przeglądanie gazetek poszczególnych sklepów oraz listy wszystkich placówek wraz z godzinami ich otwarcia czy informacją o aktualnych cenach na stacjach paliw.

Zawiera ona także historię zakupów, co oznacza, że klienci nie będą już musieli przechowywać tradycyjnych paragonów, ponieważ będą mieli do nich dostęp w wersji cyfrowej. Dodatkowo w sekcji „Kuchnia E.Leclerc” znajduje się baza inspiracji kulinarnych dla użytkowników aplikacji. Aplikację Bonus E.Leclerc można pobrać w Google Play i App Store.