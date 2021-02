E-sklep spożywczy Barbora wynajmuje powierzchnię magazynowo-biurową Ożarowie

Barbora, największy operator e-handlu żywnością oraz artykułami codziennego użytku w krajach bałtyckich, rozpoczyna działalność w Polsce. Spółka jest częścią grupy Maxima, która jest właścicielem m.in. sieci Stokrotka. W Ożarowie firma wynajęła ok. 6000 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej.

Zapotrzebowanie na szybkie dostawy artykułów spożywczych sprawiło, że spółka Barbora w ostatnim roku prężnie się rozwijała. Cieszymy się więc, że z jej usług będą mogli skorzystać także Polacy. Wynajęta powierzchnia wykorzystana będzie pod działalność sklepu internetowego Barbora.pl – mówi Kamil Żach, Senior Negotiator, Cushman & Wakefield.

Ze sklepu Barbora.pl na początku będą mogli skorzystać mieszkańcy Warszawy. Głównym dostawcą towarów w Polsce zostanie sieć Stokrotka, ale spółka będzie także poszukiwać lokalnych dostawców oferujących produkty regionalne.

Harmonogram zakładający uruchomienie platformy Barbora.pl w styczniu 2021 roku i szereg koniecznych do wykonania w krótkim czasie prac adaptacyjnych to wyzwania, które postawił przed nami najemca. Dzięki współpracy wszystkich stron zaangażowanych w ten projekt udało nam się im sprostać, co pozwoliło na pełną komercjalizację OLC II – dodaje Anna Rosa, Leasing Manager, CBRE.

Ożarów II Logistic Centre to centrum logistyczne, w skład którego wchodzą dwa nowoczesne budynki magazynowe o łącznej powierzchni około 29 000 mkw. Park logistyczny dostosowany jest do potrzeb średnich i większych najemców z różnych branż. Położenie przy drodze krajowej nr 92 zapewnia dobry dostęp do pobliskiego węzła Konotopa (autostrada A2 / drogi ekspresowe S8 i S2). Lokalizacja centrum logistycznego umożliwia ponadto dobry dostęp do komunikacji miejskiej. Za komercjalizację i zarządzanie nieruchomością odpowiada CBRE.

Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 53 tysiące pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2019 roku jej przychody wyniosły 8,8 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne.