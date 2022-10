Dla 67% kupujących w sieci ważne jest to, czy sklep internetowy jest firmą odpowiedzialną społecznie i czy rozwija się w sposób zrównoważony dla otoczenia - wynika z badania Izby Gospodarki Elektronicznej.

Co sprzedawcy powinni wiedzieć o klientach?

Czym jest odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój wie niewielka grupa z nas, ale na pewno wiemy czego oczekiwać od e-commerce pod względem odpowiedzialnej sprzedaży, zrównoważonego rozwoju i etyki w biznesie. To wnioski, wynikające z tegorocznej edycji raportu „Odpowiedzialny e-commerce” opracowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej.

Dla 67% kupujących w sieci ważne jest to, czy sklep internetowy jest firmą odpowiedzialną społecznie i czy rozwija się w sposób zrównoważony dla otoczenia/środowiska.

Dla najważniejszej grupy e-konsumentów, czyli dla osób, które kupują w Internecie przynajmniej 2 razy w miesiącu lub częściej, ma to jeszcze większe znaczenie. Wśród lojalnych klientów e-sklepu, średnio 8 na 10 osób uważnie obserwuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i weryfikuje w ten sposób miejsce zakupowe jako godne lub niegodne zaufania.

Czy cena jest najważniejsza?

Cena nadal pozostaje najważniejszym czynnikiem decyzyjnym podczas wszystkich rodzajów zakupów. W Internecie liczą się jeszcze szeroki asortyment, szybki czas dostawy i atrakcyjne promocje – tak wskazało 35% respondentów. Badanie pokazało, że nie chodzi już tylko i wyłącznie o pragmatyczną stronę zakupów w Internecie. Tyle samo badanych, bo 35%, zwraca uwagę na działania firmy od której kupuje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Np., czy e-sklep działa etycznie, lub czy jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

- Kiedy zadajemy sobie pytanie o dojrzałość polskiego e-commerce, to od razu zwracam uwagę na tę świadomą grupę konsumentów. Ona powiększa się i wiemy, że nawet pomimo kryzysu, od e-sklepów polscy konsumenci wymagają coraz więcej. To ważna biznesowa wskazówka - mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Na pewno przed całą branżą jeszcze większy wysiłek, aby uświadomić odbiorców, że zwroty towarów zakupionych w Internecie mają negatywne konsekwencje środowiskowe. Opinię tę podziela jedynie co trzecia badana osoba.

Technologia przynosi rozwiązania

Internauci wskazują, że w dokonywaniu bardziej odpowiedzialnych wyborów podczas zakupów – a więc w generowaniu mniejszej liczby zwrotów – bardzo pomogłyby im szczegółowe opisy produktów. Głównie wskazali na informacje o składzie i pochodzeniu produktów. Dobrej jakości zdjęcia bądź demonstracyjne wideo znacznie ułatwiłoby konsumenckie wybory. Na pewno pomogą tu przymierzalnie 3D czy symulatory wnętrz stosowane w branży meblarskiej.

Siła e-commerce

Menadżerki i menadżerowie tej branży jednogłośnie oceniają, że e-biznes jest prowadzony w sposób zrównoważony. Aż 83% z nich potwierdziło, że taki sposób zarządzania wynika z wartości wyznawanych w firmie. Wytyczone kierunki odpowiedzialnego e-biznesu ma – podobnie jak rok temu – około połowa firm (47%), a zrównoważony rozwój znalazł swoje miejsce w strategii 60% podmiotów.

Praktycznie wszystkie badane firmy potwierdziły, że odnoszą korzyści z prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. Wciąż najczęściej są to korzyści wizerunkowe wskazywane przez 9 na 10 firm, (vs 7 na 10 rok wcześniej). Warto też zwrócić uwagę na to, że podejście potencjalnych partnerów do odpowiedzialnego biznesu bada aż 67% firm. To o +28p.p. więcej niż w 2021 r.

Dane pochodzą z 2. edycji badania i raportu Izby Gospodarki Elektronicznej „Odpowiedzialny e-commerce”. Realizacja badania: Mobile Institute. Badanie przeprowadzone zostało na próbie 1709 internautów oraz 53 menedżerów w e-firmach. Opinie zebrano metodą CAWI na przełomie września i października 2022 roku.

