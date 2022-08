E-sklepy z żywnością muszą zawalczyć o konkurencyjność

Autor: oprac. OW

Data: 01-08-2022, 10:43

Aby zachować konkurencyjność, sprzedawcy żywności online będą musieli m.in. obniżać koszty dowozu - tłumaczy Krzysztof Heyda, digital product consultant z Future Mind.

E-sklepy z żywnością muszą zawalczyć o konkurencyjność. Fot. shutterstock

Rośnie udział kanału online w sprzedaży żywności

- Z danych ASM Sales Force Agency wynika, że zamówienia z dark store’ów są droższe o 11 proc. niż zakupy w sieciach tradycyjnych. Detaliści rewanżują sobie w ten sposób koszty dostawy. Aby zachować konkurencyjność sprzedawcy żywności online będą musieli obniżać koszty dowozu, zawierać partnerstwa technologiczne lub stworzyć dobrą wyszukiwarkę produktów - mówi Krzysztof Heyda, digital product consultant z Future Mind.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Rośnie udział kanału online w sprzedaży żywności. W 2021 r. wartość polskiego rynku e-grocery szacowano na 5 mld zł brutto. Z prognoz Strategy& Polska wynika, że do 2027 r. osiągnie on wartość nawet 13 mld zł brutto. Wzrost popularności zakupów spożywczych w internecie, który nabrał dynamicznego rozpędu w okresie pandemii, to efekt ewolucji oczekiwań klientów, przyśpieszającej cyfryzacji usług oraz rosnącej konkurencji - dodaje.

Zauważa, że na zainteresowanie spożywczymi zakupami online wpływa także dostępność dużego asortymentu produktów, możliwość skorzystania z atrakcyjnych promocji oraz szybkie dostawy do domu. Pomimo że są one w Polsce coraz popularniejsze, to w tym obszarze pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.

- W Polsce dopiero rozwijamy nasze usługi logistyczne w obszarze dostaw spożywczych. Według badania przeprowadzonego przez ASM Sales Force Agency średni koszyk zakupowy w e-grocery wynosi obecnie 160,10 zł i jest ok. 25 zł droższy od tego w sklepie stacjonarnym. Firmy zajmujące się handlem spożywczym rewanżują sobie więc koszty transportu, podnosząc ceny produktów. W tej sytuacji przewagę detaliście, w kolejnych miesiącach, może zapewnić obniżenie kosztów dowozu - podpowiada.

Doświadczenie klienta to priorytet na każdym rynku

Ekspert przypomina, że sukces handlu zależy w dużej mierze od doświadczeń klienta. Gdy nie są oni zadowoleni z produktu lub usługi, odchodzą. Przewagę konkurencyjną w najbliższych miesiącach sieci spożywcze będą mogły zdobyć inwestując w aplikacje mobilne i w ten sposób zapewniając najlepsze doświadczenia. To, czego brakuje obecnie w rozwiązaniach oferowanych na rynku, to efektywny sposób wyszukiwania z dużego katalogu produktów. Potrzebne jest tu wypracowanie odpowiedniej strategii i personalizacja.

- Robiąc zakupy spożywcze mamy zazwyczaj swoje ulubione produkty i kupujemy bardzo podobny asortyment. Tymczasem tylko nieliczne wyszukiwarki podpowiadają konsumentom, co ostatnio znalazło się w ich koszyku. Wprowadzenia takich udogodnień, zdaniem eksperta przyniesie natychmiastowy rezultat – poprawi doświadczenia klienta i zwiększy konwersję sklepu - tłumaczy.

Mniej lokalnych produktów w koszyku

- Na przestrzeni ostatnich dwóch lat zaczęła rosnąć świadomość konsumencka dotycząca odżywiania i zwracania uwagi na jakość produktów. W kolejnym półroczu tego roku wysoka inflacja może skłaniać kupujących do zaciśnięcia pasa i ograniczenia wydatków na wybrane kategorie produktów. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, 40 proc. konsumentów zapewnia, że będzie kupować tańsze artykuły spożywcze. Wciąż pozostanie jednak grupa, która chętnie zapłaci więcej za towary lokalne, np. te pochodzące wprost od rolnika. Według danych Earthbound Farm, zajmującej się produkcją żywności ekologicznej, co piąty konsument z Pokolenia Z i Millenialsów regularnie kupuje zdrowe produkty - mówi Krzysztof Heyda.

- Dodatkowo blisko połowa z nich jest skłonna wydać więcej na eko posiłki, ponieważ są przyjazne dla środowiska naturalnego. Dlatego firmy działające na rynku e-grocery powinny uwzględniać tego rodzaju asortyment w swojej ofercie. To dobra okazja, aby wyróżnić się na rynku i zaproponować klientom szeroką opcję wyboru - zauważa ekspert.

Partnerstwa receptą na sukces

- Na rynku e-grocery rośnie rola partnerstw i ekosystemów, które pozwalają na szybsze osiągnięcie skali oraz wprowadzanie nowych możliwości, często przy mniejszych inwestycjach kapitałowych. Przykładem takiej współpracy jest chociażby partnerstwo Biedronki i firmy Glovo, która dostarcza do klientów produkty zamówione w dyskoncie. Możemy spodziewać się, że w kolejnym półroczu sieci spożywcze pójdą tym śladem i rozkwitnie współpraca z firmami technologicznymi, które mogą wpłynąć na sprawniejszą obsługę zamówień - podsumowuje Krzysztof Heyda.