E-zakupy: Jak płacą Polacy - za pobraniem, przelew czy BLIK?

41 proc. Polaków uważa, że płatność za pobraniem to najbezpieczniejszy sposób opłacania zakupów w internecie - wynika z badania do raportu „Polaków Portfel Własny: Bezpieczni na e-zakupach 2022”. Natomiast 17 proc. pytanych największe zaufanie ma do BLIK-a.

Autor: PAP

Data: 20-04-2022, 06:51

E-zakupy: Jak płacą Polacy; fot. shutterstock

Jak płacą Polacy na e-zakupach?

Ponad 41 proc. Polaków z każdej grupy wiekowej uznało, że "płatność za pobraniem" jest najbezpieczniejszą metodą płatności za rzeczy kupowane w internecie. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się niemal tyle samo kobiet co mężczyzn (kolejno 41 i 42 proc.). Chociaż rozwiązanie to osiągnęło wysoki wynik we wszystkich kategoriach wiekowych, liderami w korzystaniu z niego okazali się najmłodsi badani - 54 proc. w grupie 18-29 latków - podano.

W ocenie autorów badania, może to być związane z faktem, że osoby w tym wieku często są utrzymywane przez rodziców lub nie mają dużych dochodów, a w związku z tym z większą ostrożnością podchodzą do płacenia za zamówienie "z góry". Jak wskazali, tę metodę płatności częściej od innych badanych wybierali również zarabiający do 2000 i od 2001 do 2999 zł netto (odpowiednio 49 i 42 proc.).