eBay znosi prowizje dla sprzedawców przenoszących działalność do sieci

Amerykańska platforma e-commerce eBay do 30 czerwca zniesie prowizje pobierane od nowych sprzedawców. Ma to pomóc handlowcom, którzy stracili dochody w wyniku pandemii Covid-19, w przeniesieniu działalności do sieci - informuje portal The Verge.