EEC 2021: Handel ery cyfrowej. Zrównoważony e-handel (relacja)

Technologia jest dziś na usługach handlu, a dane wiedzą lepiej, co konsument chce kupić. To wyzwanie dla omnichannelowych detalistów, zwłaszcza w nieprzewidywalnych czasach. Drugim, równie istotnym, są zrównoważone zakupy w nowej erze konsumpcjonizmu - to wnioski z debaty „Handel ery cyfrowej. Zrównoważony e-handel”, która odbyła się podczas europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Handel ery cyfrowej. Zrównoważony e-handel - ważny temat EEC 2021

- Doświadczenie pandemii wpłynęło na handel i konsumentów. Czy wiemy, co może wydarzyć się w najbliższej przyszłości? - zapytał panelistów prowadzący debatę Karol Tokarczyk, analityk ds. gospodarki cyfrowej, Polityka Insight.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP S.A. uważa, że zarówno klienci, jak i handel pędzą wciąż ku nieznanemu. - Od 18 miesięcy nie mieliśmy „normalności”: lockdown, otwarcie, lockdown, potem strach przed kolejnym lockdownem. Teraz mamy okres hossy i dobre wyniki, ale to wszystko spowodowało, że ani klienci ani biznesy nie doświadczają normalności od wybuchu pandemii. Klienci przez ostatnich kilkanaście miesięcy przeszli przyspieszoną lekcję cyfryzacji, są otwarci na zmiany, ale z drugiej strony ich przyzwyczajenia, które materializowały się przez blisko ostatnie dwa lata powoli blakną, a oni sami już nie pamiętają, jak chcą się zachowywać. Klient wsiadł do pociągu, który pędzi w jakimś nieznanym kierunku, ku nowej normalności. Mieliśmy w tym czasie skokowe wzrosty commerce’u, który obecnie rośnie już nieco wolniej. Klient dopiero w tej chwili rozpoczął podroż do nowych przyzwyczajeń, nowych zachowań i nowej rzeczywistości - powiedział.

Wykorzystywanie danych w handlu

- Jako retailerzy stoimy przed trudnym wyzwaniem - klient zachowuje się inaczej, a jego zachowania zmieniają się bardzo dynamicznie. Musimy razem z nim wsiąść do tego pociągu, pogodzić się z tym, że nasze przyzwyczajenia sprzed roku już nie mają oparcia w faktach i nie spełniają jego potrzeb. Obserwacja zachowań to już za mało, musimy zaufać danym. Tam najbardziej widać zmiany. Analityka danych, analityka zachowań klienta w e-commerce, sklepie, podróży między kanałami jest dziś najbardziej istotnym zadaniem. Przed nami rollercoaster zmian. To co było - odeszło i już nie wróci - dodał wiceprezes LPP.

Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper S.A. podkreślił, że kilka ostatnich kwartałów to niezwykły czas dla rynku e-commerce’owego.

- Rynek handlu elektronicznego niewątpliwie skorzystał na pandemii. Widzimy duży i szybki przyrost liczby firm sprzedających w sieci, które cyfryzują się w przyspieszonym tempie. Te przedsiębiorstwa zostały de facto trochę do tego zmuszone, to nie był ich świadomy wybór. Ta lekcja e-commercu dla merchantów nie zawsze jest usłana różami - to duży wysiłek operacyjny, organizacyjny i mentalny. Ten rok jest dla e-commerce’u rokiem wyzwań - wartość rynku rośnie, ale gdybyśmy weszli głębiej w dane, to zobaczymy, że dynamika słabnie, a udział w całości rynku handlu detalicznego jest dużo niższy niż w 2020 roku, gdy wyniósł 14 proc. - mówił prezes Shopera.

Jego zdaniem droga do sukcesu w internecie jest kręta i długa - nie wystarczy pojawiać się na platformie marketplace czy otworzyć e-sklep, żeby od razu zostać rekinem e-biznesu. - To skomplikowany proces. Brakuje w Polsce strategicznego podejścia do rozwoju rynku usług cyfrowych. Istotne nie jest to jak rynek będzie wyglądał jutro, ale to jak chcemy, żeby wyglądał za 10 lat. Liczba kupujących i sprzedających na tle innych rynków wciąż wygląda dość blado, natomiast dynamika jest wysoka, bo startujemy z niskiego poziomu. Większość przedsiębiorców jeszcze nie zaczęła handlować w internecie. Jesteśmy na początkowym etapie rozwoju. Wciąż wielu Polaków kupuje w sieci sporadycznie bądź wcale - wyjaśnił ekspert.

- Handel i e-commerce bardzo dobrze sobie poradziły w pandemii, teraz jest czas na to, aby przedsiębiorstwa poukładały swoje procesy wewnętrzne. Wcześniej nie było na to czasu, bo trzeba było po prostu prowadzić biznes. Bez danych, bez analityki firmy są ślepe - mówił Piotr Frankowski, director, SAS Institute.

- Dane są fundamentem każdej decyzji biznesowej. Czasami podejmujemy decyzje błyskawiczne, kiedy dane nie zdążą nam jeszcze dać informacji, co powinniśmy zrobić. To decyzje intuicyjne, od tego nie da się uciec. Sytuacja pandemiczna spowodowała ogromną złożoność procesów. Pojawiła się nieprzewidywalność, bo wszelkiego rodzaju analizy historyczne nie były adekwatne do sytuacji. To ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw. Te, które mają dobrze poukładane informacje, zbierają sygnały z całej organizacji. W wielu firmach dane są jednak porozrzucane. Mamy dane, na których się opieramy w logistyce, dane klienckie w programach lojalnościowy, dane handlowe wokół kategorii zakupowych. Firmy które widziały cały łańcuch wartości podejmowały dużo lepszej jakości decyzje i wygrywały - tłumaczy Piotr Frankowski.

E-commerce a handel tradycyjny

Natalia Hatalska, CEO, założycielka, infuture.institute, analityk trendów, autorka bloga hatalska.com zauważa, że wciąż oddzielamy e-commerce od handlu tradycyjnego. - Rozdzielamy światy. Takie myślenie binarne, dualistyczne jest nieadekwatne do rzeczywistości. To jest po prostu handel, wiele kanałów, anywhere commerce. Postulowałbym też zmianę paradygmatu, która być może jest nieco kontrowersyjna. Chcemy w handlu sprzedawać coraz więcej - po to uruchamiamy wszystkie procesy, mechanizmy. Tymczasem rośnie zjawisko resellingu, recommerce’u - zwłaszcza wśród młodych ludzi. Mamy silny trend w postaci gospodarki obiegu zamkniętego. Być może paradygmat maksymalizacji konsumpcji to nie ta droga? - zastanawiała się panelistka.

Ekspertka podniosła również wątek wykorzystywania danych przez firmy. - Konsument jest już traktowany jak produkt, któremu trzeba jak najwięcej sprzedać. To rodzi pytanie, czy w świecie algorytmów jest jeszcze miejsce na wolność? 75 proc. zakupów Amazona jest realizowanych na podstawie rekomendacji algorytmów, podobnie jak na Netfliksie. Jesteśmy przez to zamykani w bańkach, nie widzimy obiektywnego świata. Ten paradygmat, w którym obecnie tkwimy nie jest dobry także dla biznesu, bo co nam przyniosła pandemia? Wzbogaciły się największe spółki cyfrowe, podczas gdy inne biznesy zmagały się z rzeczywistością. Jako biznes i konsumenci być może nie chcemy świata rozwijanego tylko przez kilka firm - mówiła Natalia Hatalska.

Zrównoważony e-commerce

Rafał Reif, Head of Fashion & Retail Poland, Accenture, przywołał badania, z których wynika, że firmy, które zaadaptują jednocześnie takie trendy, jak digital i zrównoważony rozwój, mają szanse stać się rynkowymi liderami w swoich branżach w ciągu najbliższych lat.

- W czasie pierwszego lockdownu co piąty Polak kupił coś pierwszy raz w e-commerce. Mamy więc faktycznie pokoleniowy skok, który wykonaliśmy, jeśli chodzi o rozwój tego kanału. Nasze kolejne badanie, które opublikowaliśmy już po pandemii, a którego celem było sprawdzenie na ile kanały sprzedaży ze sobą współgrają pokazało, że starsze pokolenie „przerzuciło się” na zakupy w sieci, ale młodzi ludzie zatęsknili za galeriami i fizycznym światem. Trzecia zauważalna rzecz to dynamiczny rozwój drugiego obiegu, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzedaż ubrań - skorzystał z tego przynajmniej raz już co drugi Polak. Sharing economy, współdzielenie rzeczy to ciekawe koncepcje, które w tej chwili zyskują na sile - uważa przedstawiciel Accenture.

Czy dokonująca się transformacja cyfrowa wymaga systemowego wsparcia państwa? W opinii Marcina Kraski, wiceprezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz, państwo przede wszystkim nie powinno przeszkadzać. - Nie jesteśmy instytucją rządową, ale publiczną. Wspieramy biznes w rozwijaniu technologii i problemów, dostarczamy nowe rozwiązania. Państwo powinno pomagać poprzez zdrowe regulacje, finansowanie technologii i kierowanie środków tam, gdzie mamy szanse się rozwijać i być liderami - powiedział panelista.

Algorytmy w e-commerce

Marcin Kraska wraz z innymi uczestnikami debaty zastanawiał się także nad kwestią zagrożenia ze strony algorytmów. - Jeśli podsuwają nam rzeczy, które lubimy i akceptujemy, to w porządku. Natomiast jeśli granica zostaje przekroczona i podejmujemy decyzje wbrew naszej woli to zaczyna być niebezpieczne. Zgadzam się też z przedmówcami w kwestii nierozdzielania sklepów fizycznych i handlu online - to nie może być rozpatrywane osobno. Sklepy dzięki technologii są powiązane z e-commerce, a e-sprzedaż jest wspierana oddziałami fizycznymi. Pandemia pokazała, że bez świata fizycznego nie umiemy żyć, potrzepujemy kontaktu, tradycyjnych sklepów - przekonywał.

- Algorytmy są zagrożeniem, nawet jeśli lubimy treści, które nam podsyłają - ripostowała Natalia Hatalska. - Jesteśmy zamykani w bańce, pewne treści nie mają szansy się do nas przedostać. Nie wiemy nawet, co z tej bańki jest odsiewane. W konsekwencji stajemy się zatomizowanymi jednostkami. Spotkanie z innym, nowym zaczyna budzić w nas strach, a ten przeradza się w agresję, której skutkiem jest widoczna już polaryzacja społeczeństwa. Jako ludzie potrzebujemy świata fizycznego, odbieramy go wszystkimi zmysłami. W cyfrowej rzeczywistości wystarczy nam zmysł wzroku i słuchu - mówiła panelistka.

Jacek Kujawa dodał, że algorytmizacja i przetwarzanie danych to coś, przed czym nie ma już ucieczki. - Ważna jest w tym kontekście transparentność firm, etyczne wykorzystywanie danych. Nie chcemy, by firma nas śledziła, próbując coś sprzedać. Ważna jest też jakość rekomendacji, ona często decyduje o odbiorze usługi - powiedział wiceprezes LPP.

Pandemia a zmiana modelu konsumpcji

Zosia Zochniak, pomysłodawczyni i współzałożycielka UbraniaDoOddania.pl, przyznała, że w ostatnim czasie drugi obieg zyskuje na znaczeniu. Ale czy to oznacza, że konsumujemy mniej? - W pandemii doszliśmy do takiego momentu, gdy musieliśmy wstrzymać działalność z powodu zbyt dużej liczby paczek, które do nas przyszły. Musieliśmy się zatrzymać, by zoptymalizować nasze procesy i dostosować je do trendów. Polacy masowo sprzątali szafy w tym czasie, ale robiąc porządki robiliśmy tym samym miejsce na nowe rzeczy. Zmieniły się nasze preferencje - szukamy teraz tego, co jest nam naprawdę potrzebne, zwracamy się ku wygodzie. Sam proces budowania drugiego obiegu wprowadza pewien dysonans. Przychodzą do nas także nowe, markowe rzeczy, często jeszcze z metką. Z drugiej strony - mamy zmniejszyć konsumpcję. To frazesy wobec wciąż rosnących słupków sprzedaży, bo widzimy, że zakupy odzieżowe mają się świetnie. Co marki powinny zrobić, by być zrównoważone? Zapytaliśmy o to członków naszej społeczności. Wskazali, że marki powinny wejść w drugi obieg i sprzątać po sobie. Niech korzystają z tego, co zostało już wyprodukowane - wskazała Zosia Zochniak.

Zwróciła również uwagę na szkodliwy wpływ social mediów, zwłaszcza na nastolatków. - Social media wpływają na decyzje zakupowe. Młodzież stylizuje się do zdjęć, a jednocześnie wymaga od korporacji, żeby ratowały świat. Mainstream musi pokazać jej alternatywę - dodała.

Technologia i zrównoważony rozwój

Rafał Reif jest zdania, że technologia może służyć zrównoważonemu rozwojowi. - Dane służą do rozumienia potrzeb i stymulacji zakupów, ale mogą też pomóc w kreowaniu lepszej oferty dla klientów. Dużo rzeczy to nietrafione produkty, które potem są przeceniane, a czasem nawet niszczone, choć zdarza się to coraz rzadziej. Kluczem jest zaniechanie nadprodukcji. Dane można też wykorzystać przy projektowaniu kolekcji (na podstawie zapotrzebowania) czy zarządzaniu dostawą, gdzie poprzez technologie możemy optymalizować sposób dotarcia do klienta, zmniejszać ślad węglowy - zauważył przedstawiciel Accenture.

- Ciężko znaleźć konsensus pomiędzy zdrowym konsumpcjonizmem a lintersem firm. Każda firma dąży do tego, żeby sprzedawać jak najwięcej, a nie ograniczać sprzedaż. Tu mogłoby wejść państwo z pewnymi regulacjami. Pamiętajmy też, ze firmy wdrażają to, co im się opłaca. Perspektywa klienta czy społeczeństwa też jest ważna, ale brakuje integracji w działaniu - dodał Marcin Kraska.

Zdaniem Natalii Hatalskiej uwierzyliśmy w to, że firmy kierują się perspektywą zysku, ale to jedyna perspektywa. - Popatrzmy na start-upy, które odnoszą sukces - powstają z pasji, podobnie jak firmy rodzinne. Uwierzyliśmy, że na zysku budujemy dobrostan gospodarki. Ale to nie wszystko. Dobrostan to także to, jak się czujemy. Trzeba inaczej ułożyć gospodarkę - nie tylko zysk, ale i inne wskaźniki. PKB nie powinno być jedynym miernikiem.

Marcin Kuśmierz powrócił do wątku danych i konsumpcji. - Jak dziś płacimy w internecie? Ktoś powie, że BLIKiem, przelewem lub kartą kredytową, a najpopularniejszą metodą są dane. Płacimy danymi, bo jako konsumenci oczekujemy albo darmowej usługi albo niskiej ceny. Firmy chcą zoptymalizować zyski, nasze szafy puchną. Perspektywa zrównoważonego rozwoju jest ważna, ale z drugiej strony mamy konsumentów, którzy też mają prawo głosu. Zrównoważony rozwój powinien nas pociągać bardziej w kierunku edukacji, jak konsumować świadomie. Z drugiej strony mamy presję na rozwój, konsumpcję, sprzedaż - to się nie zatrzymuje. Rok 2021 jest w światowej gospodarce w wielu kategoriach rokiem rekordowym, co pokazuje, że konsumenci są spragnieni konsumpcji.

Omnikanałowość konsumenta

Przedstawiciel SAS ponownie zahaczył o kwestię drugiego obiegu jako trendu, który również niesie pewne zagrożenia związane z nadmierną konsumpcją. - Tutaj driverem zakupowym jest cena, która skłania do większych zakupów. Wspieramy więc konsumpcjonizm, wraz z ilością dostaw rośnie ślad węglowy. Podobnie jest w przypadku modeli subskrypcyjnych, gdzie darmowa dostawa i jej szybkość odblokowują klienta na częstsze kupowanie. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że trudno dziś oddzielić online do offline’u, działamy, kupujemy w phygitalu. Z perspektywy organizacji pojawiają się w takiej sytuacji kolejne problemy, bo są takie przedsiębiorstwa, które w omnichannelu funkcjonują w różnych modelach pricingowych i marżowych, gdzie np. taniej jest w internecie. To rodzi trudności w zarządzaniu omnikanałowością klienta. Należy pamiętać, że nie zawsze to, co proklienckie wpisuje się w strategię firmy, trzeba to wypośrodkować - powiedział.

Zosia Zochniak przyznała, że drugi obieg to nie tylko ukłon w stronę proekologicznego klienta, ale także rozrastająca się gałąź biznesu odzieżowego. - Badania Trend-up prognozują, że do 2030 roku rynek odzieży z drugiego obiegu przewyższy wartością ten pierwszoobiegowy. To duży kawałek tortu do pokrojenia, ogromny aspekt biznesowy.

W opinii Rafała Reifa rewolucja technologiczna, w której uczestniczymy trwa od kilku lat, natomiast o samym zrównoważonym rozwoju mówimy stosunkowo od niedawna. - Technologia przesunęła handel na zupełnie inny poziom. Cyfrowość w retailu stała się faktem. Sprzedawane są nawet cyfrowe produkty odzieżowe. To rewolucja już zaawansowana, którą próbujemy teraz trochę uporządkować, standaryzować. Zrównoważony rozwój jest na agendzie od jakichś trzech lat.

- Wątek zrównoważonego rozwoju wciąż wypływa, bo tak naprawdę chodzi tu o optymalizacje kosztów. Digitalizacja i automatyzacja są przeciwstawne wobec zrównoważonego rozwoju. Trzeba tak prowadzić biznes, by to pogodzić - dodała Natalia Hatalska.

Piotr Frankowski nie zgodził się z przedmówczynią wskazując, że ślad węglowy dla transakcji online jest trzy razy niższy niż offline, a digital i automatyzacja wspierają zrównoważony rozwój. - Oczywiście zwroty to problem, to już pewien nawyk zakupowy. Zarządzanie tym procesem jest niezwykle istotne, bo generuje koszty, którymi trzeba zarządzać. Handel ma dużą świadomość tych problemów. Jako SAS realizowaliśmy wiele projektów, które wspierały zrównoważony rozwój, związanych chociażby z optymalizacją kosztów transportu, alokacją produktów do magazynów, lepszą utylizacją powierzchni w jednostkach transportowych czy analityką promocji, mającą na celu zmniejszenie marnowania produktów świeżych w branży spożywczej. To jest mocno skorelowane z ekonomiką i kosztami funkcjonowania organizacji, wiele inicjatyw w tym zakresie jest spójnych. Biznes reaguje. Niestety złożoność procesu zakupowego będzie wciąż powodować sytuacje, w których konsument będzie zwiększał swój ślad węglowy - mówił ekspert.

- Ślad węglowy jest niższy w e-commerce niż w świecie fizycznym. Co w takim razie powoduje w tym biznesie największą emisję gazów cieplarnianych? Około 50 proc. generują opakowania. Podjęliśmy się stworzenia opakowania wielokrotnego użycia, wyposażonego w czujniki sensoryczne, z możliwością śledzenia warunków wewnątrz. To rozwiązanie przyczyni się do ograniczenia zużycia samych opakowań. Wspieramy biznes i dostarczamy rozwiązań i kompetencji, żeby odpowiadać na potrzeby i wyzwania, także te związane z ekologią - powiedział Marcin Kraska.

Handel przyszłości będzie zielony i cyfrowy

Na koniec paneliści podsumowali najważniejsze wątki debaty.

- Zachowajmy umiar we wszystkich aspektach naszego życia. Pytajmy sami siebie, czego naprawdę potrzebujemy. Jesteśmy najbardziej zrównoważeni wtedy, kiedy korzystamy z tego, co już mamy - zaapelowała Zosia Zochniak.

- Handel przyszłości będzie zielony i cyfrowy. Firmy powinny też myśleć o tym, że przyszły wynik finansowy będzie nie tylko efektem sprzedaży, ale także dodawaniem do oferty usług i przedłużania życia produktów. Technologia będzie używana do optymalizowania biznesu - uważa Rafał Reif.

Zdaniem Marcina Kuśmierza rozwój e-commerce wspiera zrównoważony rozwój. Natomiast edukacja jest w stanie przyczynić się do fundamentalnej, społecznej zmiany. To rachunek sumienia dla biznesu, konsumentów i polityków. Trzeba wychować pokolenie, które będzie w sposób odpowiedzialny patrzyło na gospodarkę i konsumpcję - powiedział prezes Shopera.

Zdaniem Jacka Kujawy o ekologii rozmawia się już długo, tylko dotychczas niewiele z tego wynikało, a podejmowane inicjatywy miały marginalny wpływ na środowisko. - Tak naprawdę były to projekty marketingowe. To co stało się w ostatnich latach, to zmiana jakościowa oraz pojawienie się niezależnych indeksów, które oceniają, na ile firmy osiągają zamierzone efekty. E-commerce wcale nie ma mniejszego śladu węglowego niż tradycyjny retail. Zadaniem biznesu jest skracanie ostatniej mili i bycie jak najbliżej swojego klienta - ocenił wiceprezes LPP.

- Chcemy być lepsi, ale też zmagamy się z problemami jako społeczeństwo. Powinniśmy wrócić do początku. Dziś biznes patrzy na konsumenta jak na łup. Ja proponuję podejście typu „człowiek człowiekowi przyjacielem” - w takich realiach powinniśmy spróbować funkcjonować - mówiła Natalia Hatalska.

Zdaniem Piotra Frankowskiego tym, co łączy, spaja i wspiera dalszy wzrost e-handlu i zrównoważony rozwój jest analityka. - To paliwo, które może wesprzeć firmy w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych, w obu tych aspektach. To już się dzieje. Branża handlowa ma ku temu coraz więcej kompetencji. Procesy te wspiera także rosnąca ekologiczna świadomość konsumentów - podsumował przedstawiciel SAS.