EEC 2022: Ukraina niezwykle ciekawym krajem, jeśli chodzi o praktyki konsumenckie

Zauważyliśmy, że Ukriańcy zupełnie inaczej podchodzą do kwestii marek własnych. Lokalność, która jest trendem na nowo odkrywanym w Europie Zachodniej, tam była czymś oczywistym – powiedziała Katarzyna Konkel, CEO w spółce Omnisense, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Data: 27-04-2022, 16:35

Katarzyna Konkel, CEO w spółce Omnisense, w trakcie debaty „Nowy konsument na rynku spożywczym” oceniła m.in. wpływ wojny i pandemii na zachowania konsumenckie.

– Konsumenci będą bardzo różnie reagować. „Na totalu” widzimy różne liczby, trzy miliony, osiem procent, półtora miliona, natomiast za tym stoją bardzo konkretne praktyki konsumenckie. Część ludzi z wygody wróci do bojkotowanych sklepów, a część nie, to jest teraz najważniejsza rzecz, żeby przewidzieć, jak się zachowają klienci, jak zareagują oni na te zmiany. Cena jest zawsze trochę pochodną siły nabywczej. I wiemy, że będzie drożej. I teraz nasuwa się pytanie: jak segmentować ofertę sklepów? Jak budować relację z konsumentem, żeby sobie z tą zmianą poradzić? Tą są te rzeczy, które my się staramy w taki uporządkowany sposób przewidywać i wnioskować z dotychczasowych praktyk konsumentów. I nie możemy też nie zwrócić uwagi na taki aspekt, że wojna jest kolejnym po Covidzie granicznym doświadczeniem. Jak to wpływa na ludzi? Wpływa to na nas tak, że nie tylko odczuwamy obawę o nasze finanse, i być może jesteśmy skłonni do mniejszej konsumpcji i mniejszego wydawania naszych środków, ale również przewartościowuje pewne aspekty. Covid pokazał bardzo duży wzrost produktów związanych z naszym dobrostanem, w tym lepszej jakości żywności, ale też kosmetyków, które pozwalają nam poczuć się lepiej, produktów które poprawiają nasze samopoczucie w przestani naszego życia domowego – wyjaśniła.

Ukraińscy konsumenci w Polsce

Katarzyna Konkel zwróciła uwagę na ukraińskich konsumentów, których preferencje zakupowe różnią się od polskich.

– W tej chwili, jeśli chodzi o wojnę, z jednej strony jest ogromny lęk, taki bardzo bazowy, na poziomie pierwotnym, wręcz nieuświadomionym powoduje, że zaczynamy o siebie bardziej dbać, bo być może będziemy musieli sprostać wyzwaniom, które w codziennym życiu nie były naszym udziałem. Dlatego wcale niekoniecznie ta droższa oferta może być automatycznie wyrzucona z koszyka, ale koszyk może zmienić swoją strukturę, dlatego że ludzie będą inwestować w inne rzeczy niż inwestowali do tej pory. I teraz kto i jak zmieni swoje zachowania, to jest właśnie ten klucz. Nie można też bagatelizować wpływy tych dwóch czy trzech milionów konsumentów, nie tylko dlatego że zwiększyli w marcu sprzedaży tekstyliów czy produktów spożywczych, ale dlatego że oni wnoszą inny sposób konsumpcji – stwierdziła.

– Ukraina była niezwykle ciekawym krajem, jeśli chodzi o praktyki konsumenckie. Zauważyliśmy, że oni zupełnie inaczej podchodzą do kwestii marek własnych. Lokalność, która jest trendem na nowo odkrywanym w Europie Zachodniej, tam była czymś oczywistym. Ten konsument jest teraz tutaj. Ten konsument ma bardzo ciekawy miks pomiędzy digitalizacją i rzemieślnictwem. Nie zgubili tej autentyczności i lokalowości w swoich nawykach konsumenckich. I my będziemy mieli tego konsumenta na naszym rynku, dlatego że większość analityków migracji mówi o tym, że zawsze gdzieś ok 30-40 proc. migrantów zostaje w pierwszym kraju, do którego dociera. Jeśli my o tych ludzi zadbamy i stworzymy im dobre warunki, że poczują się tutaj jak u siebie, to będą wspaniali nasi współobywatele, ale również wyjątkowi i wymagający konsumenci – dodała.