- Wyszliśmy z centrów handlowych i przeszliśmy do retail parków, które oferują nam znacznie większą wygodę i prostotę zakupów – stwierdziła CEO Omnisense Katarzyna Konkel podczas debaty „Handel nowej ery”, która odbyła się w trakcie tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

CEO Omnisense Katarzyna Konkel

Parki handlowe odpowiadały za 70% nowej podaży dostarczonej na rynek w 2022 roku. Popularność zdobyły w czasach pandemii. W tym roku może paść kolejny rekord. Dlaczego? Parki handlowe są ulubionym formatem inwestorów i konsumentów. Zapewniają szybki i łatwy dostęp do różnego rodzaju sklepów, drogerii oraz punktów usługowych, które zgromadzone są obok siebie na mniejszej powierzchni niż w przypadku galerii, dzięki czemu na zakupach można zaoszczędzić sporo czasu.

Konsumenci szukają nowych doświadczeń zakupowych

- Mamy do czynienia z wieloma różnymi procesami zachodzącymi w zachowaniach konsumenckich. W trakcie pandemii praktycznie na nowo odkryliśmy e-commerce, dostrzegając w nim szereg korzyści. Pandemia wyrwała nas z rutyny. Zmiana ta nie wydarzyłaby się, gdybyśmy nie zostali zmuszeni do zrobienia rzeczy inaczej. Realizując wiele projektów z różnymi markami, detalistami, sieciami handlowymi, zdiagnozowaliśmy, co jest najbardziej istotne dla konsumenta. W nowej rzeczywistości może on mieć znacznie więcej wizji na temat własnego życia, może w bardzo różny sposób wyrażać swoje potrzeby, ale na koniec dnia tak naprawdę decyduje wygoda i prostota – wypowiadała się Katarzyna Konkel podczas debaty „Handel nowej ery”, która odbyła się w trakcie tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

– Konsumenci szukają nowych doświadczeń zakupowych wykraczających poza spektrum ich utartych nawyków. Wyszliśmy ze sklepów stacjonarnych, zamieniliśmy centra handlowe na retail parki, ponieważ tam zakupy są wygodniejsze i prostsze. Pozostaje jednak też pewien obszar, w którym lubimy robić rzeczy tak, jak robiliśmy je przez lata. Wyzwaniem dla marek i detalistów jest odpowiednia diagnoza klientów, pozwalająca im odnaleźć się w nowej rzeczywistości – dodaje.

