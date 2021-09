EEC: Czy konsument będzie miał z czego dopłacić do żywności bio?

Konsument nie zmieni się szybko. Nie dopłaci on nagle na koszyku 20-30 proc. do żywności bio/organic, ponieważ i tak będzie miał teraz dwucyfrową podwyżkę wszystkich podstawowych produktów – mówił Adam Mokrysz, prezes Mokate, podczas debaty Biznes spożywczy na drodze zrównoważonego rozwoju, która odbyła się 22 września w ramach EEC 2021.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 24-09-2021, 08:36

Adam Mokrysz, prezes Mokate, podczas debaty Biznes spożywczy na drodze zrównoważonego rozwoju; fot. PTWP

Jak stwierdził Adam Mokrysz, prezes Mokate, rozmawiając o rynku produktów bio/organic, nie możemy porównywać Polski do Niemiec.

– Byt kształtuje świadomość. Siła nabywcza w Niemczech jest 4-5 razy większa. Widać, ile produkty bio/organic stanowią w koszyku – podkreślił prelegent.

– Zaczyna się i kończy na konsumencie. Rządzi ten, kto ma klienta. To gra konkurencyjna na rynku i widać, kto wygrywa – dodał.

Konsument kieruje się ceną

Kto wygrywa na polskim rynku? Zdaniem Mokrysza, dyskonty, najsilniejsze marki i marki prywatne. To one zabierają wszystkim pozostałym. Tracą małe sklepy i firmy rodzinne.

– Widać, gdzie jest punkt ciężkości. Klienci, kupując markę prywatną, kierują się ceną. Mają swoje ulubione marki, jedną albo dwie w kategorii. Kupują je od lat i ich nie zamienią. Będą kupować tę samą markę albo markę alternatywną. Nie przekona się ich nowością. Ciężko przebić się z nowym wyrobem, nawet innowacyjnym, ze względu na to, że Polska jest dojrzałym, bardzo konkurencyjnym rynkiem. Widać to w sklepach, na półkach. Jest dużo fantastycznie opakowanych produktów, smacznych, z dobrą ceną, na promocji… To wszystko trzeba brać pod uwagę – mówił podczas debaty Biznes spożywczy na drodze zrównoważonego rozwoju.

– Trzeba mierzyć siły na zamiary, ale traktujmy to długofalowo, znajdując metodę środka – radził prezes Mokate.

– Jak dopnie budżet domowy? Czy będzie go stać na produkt bio/organic, kiedy wszystkie koszty mu wzrosną? To super kierunek, ale musi być wyższa siła nabywcza – podsumował Adam Mokrysz.