#EEC: Logistyka musi nadążyć za rozwojem e-commerce

Pogrzeb tradycyjnego handlu został ogłoszony zdecydowanie za wcześnie. Obserwujemy, że klienci zaczynają wracać do galerii handlowych i sklepów stacjonarnych. Oczywiście e-commerce bardzo zyskał na pandemii, szczególnie pod względem zaufania konsumentów. Mogę jednak śmiało powiedzieć, że oba kanały sprzedaży mają się dobrze. Najważniejszy jednak i tak zawsze pozostanie sam produkt, a nie jego forma sprzedaży. Nauczyliśmy się, że jeśli dysponujemy dobrą kolekcją, to sprzedaż rośnie w każdym kanale. Jeśli kolekcja jest słabsza, to sprzedaż wszędzie spada - mówił Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP, podczas panelu "E-commerce i technologie", który odbył się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech & Start-up Days.