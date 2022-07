Efekt domina. Kolejna sieć stacji wprowadziła rabat na paliwo. Bez aplikacji

04-07-2022

Sieci stacji benzynowych Moya wprowadziła wakacyjny rabat na paliwa w wysokości od 10 do 30 groszy na litrze. Tym samym Moya dołączyła do Orlenu, Lotosu i BP, które wcześniej wprowadziły letnie promocje na paliwa.

Stacje Moya wprowadzają wakacyjne promocje na paliwo/ fot. mat. prasowe

Rabat na paliwo na stacjach Moya

Jak poinformowała w poniedziałek sieć Moya, od soboty, 2 lipca każdy kierowca, tankujący na paragon do 60 litrów paliwa, otrzymuje 10 gr zniżki na benzynę 95, 98, ON oraz ON Moya Power. Rabat rośnie do 20 groszy na litrze przy zakupie dowolnej kawy, hot-doga, zapiekanki lub płynu do spryskiwaczy. Zniżka w wysokości 30 gr na każdym litrze paliwa możliwa jest przy zakupie co najmniej dwóch wymienionych produktów. Firma dodała, że udział w promocji nie jest ograniczony limitem transakcji, koniecznością posiadania aplikacji mobilnej czy karty lojalnościowej.

Promocje zainicjował Orlen

Wakacyjne promocje na paliwo zainicjował 24 czerwca PKN Orlen. Zgodnie z zaproponowaną przez Orlen promocją wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu lojalnościowego koncernu, którzy korzystają z aplikacji Orlen Vitay - a od 1 lipca także posiadacze plastikowej karty Vitay - mogą otrzymać 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa (Efecta lub Verva) w ramach trzech tankowań miesięcznie do 50 l każde. Pozwala to na zakup w wakacje do 150 l paliwa miesięcznie z rabatem. Na dodatkową zniżkę w łącznej wysokości 40 gr. mogą liczyć uczestnicy programu Vitay, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny.

Promocje na paliwo na Lotosie i BP

W piątek, 1 lipca Lotosu ruszył wakacyjną promocję skierowaną do nowych oraz dotychczasowych uczestników programu Navigator. Do końca sierpnia w ramach akcji "Tankuj taniej z programem Navigator -30 gr/l" czeka na nich rabat w wysokości 30 groszy na litr paliwa. Akcja obejmuje maksymalnie trzy tankowania w miesiącu, nie więcej niż 50 litrów każde - podała w ub. tygodniu spółka.

Wakacyjne rabaty na paliwo wprowadziła również sieć stacji PB. Od 1 lipca br. klienci z zarejestrowaną kartą Payback mogą zatankować paliwa regularne, premium i LPG z rabatem 30 gr/l. Rabat obejmuje 50 l. paliwa, może być udzielony 3 razy w miesiącu - podała sieć w regulaminie.