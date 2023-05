Ekipa Holding wraz z Ekipa Management objęła 90% udziałów nowej firmy, a 10% objął Dariusz Drewnicki, doświadczony manager, członek zarządów globalnych i lokalnych korporacji.

- Powołanie nowej spółki wpisuje się w naszą strategię umacniania pozycji w sektorze FMCG. Po sukcesie lodów Ekipa oraz innych produktów mamy głębokie przekonanie o słuszności naszej strategii i niezbędne doświadczenie, które zamierzamy wykorzystać w dalszym rozwoju. Cieszę się, że udało nam się pozyskać do współpracy osobę, która ma tak duże doświadczenie. Tak jak wspominałem jest to kolejny krok ku budowie silnych i profesjonalnych struktur naszej grupy. Plany są ambitne i dalekosiężne i nie wykluczam, że w przyszłości zaprosimy do spółki innych partnerów, którzy będą mogli w istotny sposób przyczynić się do jej rozwoju – podsumował Łukasz Wojtyca Prezes EKIPA Holding S.A.