Ekipa Holding z nowym pomysłem po lodach i napojach

Krakowska spółka Ekipa Holding zarejestrowała w Urzędzie Patentowym słowny znak FRIZ, znak graficzny Friz oraz znak Genz - czytamy na dlahandlu.pl.

Zgodnie z klasyfikacją pod znakami Friz mogą być sprzedawane m.in. zioła do palenia do celów medycznych, probiotyki (suplementy), suplementy diety, dodatki do żywnosci, zioła lecznicze, żelki witaminowe, walizki, torby, kosmetyki, lemoniada.

Logo Ekipa na produktach

Natomiast znak Genz to m.in. kosmetyki do ciała i twarzy, odżywki do włosów, szminki, tusze do rzęs, plakaty czy torebki. Ekipa Holding S.A. powstała z inicjatywy znanych influencerów w Polsce.

Do tej pory pod znakiem Ekipa sprzedawano lody, zeszyty oraz napoje.

