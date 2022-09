Ekipa wciąż walczy o sektor FMCG. Dooti Donuts od dziś w Biedronce

Ekipa Holding ogłosiła strategię na lata 2022-2024. W planach spółki jest m.in. rozwijanie segmentu FMCG w oparciu o produkty licencjonowane oraz kooperacje z partnerami branżowymi. Od 5 września do Biedronki trafił też nowy donut.

Ekipa nie rezygnuje z sektora FMCG. fot. K. Gubala

Ekipa ponownie połączyła siły z Dooti Donuts i wprowadziła nowego Donuta, który od 5 września jest dostępny w sklepach Biedronka.

Nowy donut to kompozycja dwóch rożnych owocowych nadzień – truskawkowego i cytrusowego, w jednym donucie. Charakter nowego produktu podkreśla dekoracja w postaci czarnej polewy z różowym wzorem oraz kolorową, strzelającą posypką. W składzie nowego donuta nie znajdziemy konserwantów, sztucznych barwników, ani tłuszczów utwardzonych. Nowy produkt to efekt bliskiej współpracy grupy YouTuberów z marką Dooti Donuts, należącej do firmy Stokson

Konrad Wiktor, Marketing Manager w firmie Stokson