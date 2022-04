Ekipa wychodzi z Auchan

Ekipa zdecydowała się wycofać wszystkie swoje produkty z Auchan. Powodem jest ciągła działalność sieci sklepów w Rosji.

Data: 03-04-2022, 10:54

Wycofanie produktów Ekipy z Auchan / fot. Ekipa Holding

Auchan jest w gronie firm, które pomimo ataku Rosji na Ukrainę, ciągle prowadzi biznes w Rosji. W związku z tym zarząd Ekipy postanowił wycofać wszystkie swoje produkty z sieci Auchan.

Wycofanie produktów Ekipy z Auchan

- W związku z agresją rosyjską na Ukrainę oraz ze względu na kontynuowanie w Rosji działalności Auchan, a dokładniej całej Association Familiale Mulliez wraz z należącymi do niej sieciami takimi jak Decathlon i Leroy Merlin zarząd Ekipa Holding S.A., w porozumieniu z twórcami należącymi do Ekipy, podjął decyzję o wystąpieniu do wszystkich partnerów produkujących i dystrybuujących towary sygnowane marką Ekipa o niezwłoczne wycofanie ich z placówek grupy Auchan. Większość partnerów spółki odniosła się do tej inicjatywy z ze zrozumieniem. Wycofanie produktów pozostaje jednak w gestii partnerów i nie może być jednostronnie wymuszone przez spółkę. Oczekujemy jednak kategorycznie, że zgodnie z naszą wolą produkty te nie będą dostępne w tej sieci - napisano w oficjalnym oświadczeniu.

- Rosyjska agresja na niepodległą Ukrainę stoi w sprzeczności z wartościami wyznawanymi przez nas i podzielanymi przez wszystkich ludzi dobrej woli. W tej sytuacji chcemy wykorzystać wpływ, który posiadamy aby wzmocnić presję na grupę Auchan w celu wstrzymania jej działalności w kraju będącym agresorem, mając nadzieję że może się to przyczynić do przyspieszenia zakończenia wojny w Ukrainie - dodano.

