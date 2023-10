Od wielu lat Carrefour realizuje program ”STOP Marnotrawstwu” tworząc w swoich placówkach strefy, w których można zakupić produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia. W ten sposób udało się uchronić przed wyrzuceniem ponad 22 tony jedzenia, w tym owoców i warzyw, które najczęściej trafiają do kosza.

Carrefour zachęca klientów do kupowania pojedynczych sztuk warzyw i owoców/Fot. Shutterstock

Jak wykorzystać samotne banany?

Owoce i warzywa to produkty, które są marnowane najczęściej. Według statystyk aż 30% Polaków wyrzuca przejrzałe lub nadpsute owoce do swoich domowych koszy. Natomiast te o nieidealnym kształcie lub pojedyncze sztuki pozostawione na sklepowych półkach także narażone są na utylizację. Dlatego Carrefour Polska, aby zapobiec marnowaniu tak zwanych samotnych bananów przetwarza je na przekąski oraz dodatki do ciast i deserów które są dostępne w marketach zaopatrzonych w strefy „Smacznie”. W 2022 roku sieć uratowała w ten sposób aż 2,5 tysiąca sztuk oderwanych od kiści bananów, czyli około 300 kg. Ponadto samojezdny robot Kerfuś zachęca klientów na swoich social mediach do kupowania pojedynczych sztuk owoców.

Dlaczego Polacy marnują tak dużo żywności?

Polacy marnują ok. 4,8 miliona ton jedzenia rocznie, a spora część, bo aż 60 % trafia do domowych koszy. Oznacza to, że każdy z nas wyrzuca rocznie około 75 kg żywności. To między innymi rezultat kupowania na zapas, ale także, niewłaściwej interpretacji oznaczeń na opakowaniach.

Dzięki akcji

Termin przydatności do spożycia i data minimalnej trwałości nie musi być pretekstem do pozbywania się produktów spożywczych. Dlatego Carrefour edukuje swoich klientów, by zwiększać ich świadomość w zakresie niemarnowania żywności, a także organizuje kampanie mające na celu zminimalizowanie problemu marnotrawstwa. Sieć zachęca swoich klientów między innymi do kupowania wciąż pełnowartościowych produktów w promocyjnych cenach.

”Strefy Przecen” w Carrefour. Co znajdziemy na specjalnie wydzielonych półkach?

Od dekady Carrefour realizuje ogólnopolską strategię pod hasłem “STOP Marnotrawstwu”. W jej ramach organizowana jest od 5 lat akcje, której celem jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Projekt obejmuje dziś ponad 250 hiper- i supermarketów w całej Polsce. W tych marketach znajdują się specjalnie wydzielone i oznaczone Strefy Przecen, w których klienci znajdą pełnowartościowe i nadające się do spożycia artykuły o krótkim terminie ważności. Niektóre z produktów znajdujących się na sklepowych półkach można nabyć nawet o 90 % taniej. Od momentu zainicjowania akcji, sieć uratowała ponad 22 tysiące ton jedzenia.

