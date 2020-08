Ekonomiczny poniedziałek: Jak pandemia zmieniła zachowania konsumentów?

Nowe zachowania konsumenckie to wyzwanie dla marek spożywczych

– Postawy, zachowania i nawyki zakupowe konsumentów zmieniają się, a wiele z nowych sposobów pozostanie z nami w okresie po pandemii. Podczas zakupów klienci koncentrują się na najbardziej podstawowych potrzebach, kupują bardziej świadomie, lokalnie oraz wybierają e-commerce pokonując wszystkie dotychczasowe bariery. Aby zarządzać izolacją, konsumenci używają technologii cyfrowych do łączenia się, uczenia się i zabawy – i nadal będą to robić – tłumaczy Rafał Krauze, CEE Strategy & Business Development Director Territory Influence.

– Idąc dalej, za chwilę ujrzymy wzrost wirtualnej siły roboczej, ponieważ więcej osób pracuje w domu i wszystkie dostępne raporty socjologiczne pokazują jednoznacznie, że sprawia im to przyjemność. Pandemia COVID-19 zasadniczo zmieniła świat, jaki znamy. Ludzie żyją inaczej, inaczej kupują i myślą. Łańcuchy dostaw zostały przetestowane w skrajnie surowych warunkach, których nikt wcześniej nie mógł przewidzieć. Konsumenci na całym świecie patrzą na produkty i marki z nowej perspektywy, zaś uniwersalny marketing legł w gruzach – dodaje.

Jan Karasek, partner w dziale doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce również podkreśla w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że wybuch pandemii COVID-19, zamrożenie gospodarek, troska o własne bezpieczeństwo, obniżenie dochodów lub utrata pracy w zdecydowany sposób odcisnęły piętno na zwyczajach zakupowych konsumentów na całym świecie.

– Według globalnego badania KPMG wyłania się nowa sylwetka konsumenta charakteryzująca się trzema cechami: ograniczenie swoich wydatków, zwiększone zaawansowanie w korzystaniu z technologii cyfrowych i wzrost zaufania do marki. Sprawia to, że „nowy konsument” w bardziej przemyślany sposób podejmuje decyzje zakupowe, czyli zwraca uwagę na łatwość zakupów kierując się częściej do kanału online, szuka firm oferujących rozsądne ceny oraz którym można zaufać.

Ograniczenie lub zmiana typu dokonywanych zakupów