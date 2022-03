Ekspansja Dino. Nakłady inwestycyjne do końca roku na poziomie 1,5 mld zł

Grupa Dino planuje w tym roku zwiększyć nakłady inwestycyjne do 1,5 mld zł z 1,35 mld zł w 2021 roku - poinformowała spółka w raporcie. Dino chce utrzymać w tym roku wysoką dynamikę wzrostu przychodów i podobną jak w poprzednich latach dynamikę wzrostu LFL.

Dino zwiększa inwestycje; fot. mat. pras.

Dino zwiększa inwestycje

Jak napisał w liście do akcjonariuszy Michał Krauze, członek zarządu Dino Polska, spółka chce w tym roku przeznaczyć środki na otwarcie większej liczby sklepów niż w minionym roku. Równolegle będzie rozwijać sieć centrów dystrybucyjnych.



"Po otwarciu dwóch nowych centrów w 2021 r., w tym roku budujemy kolejne. Większe nakłady niż w poprzednich latach przeznaczymy na rozwój mocy produkcyjnych zakładu mięsnego Agro Rydzyna (...)" - napisał członek zarządu.



Krauze poinformował, że wśród priorytetów na ten rok jest zapewnienie wysokiej dostępności towarów w możliwie najlepszych cenach.



"W połączeniu ze stabilną kondycją konsumentów, którą obserwujemy w pierwszych miesiącach roku, powinno to pozwolić nam utrzymać wysoką dynamikę wzrostu przychodów w całym roku i podobną jak w minionych latach dynamikę wzrostu LFL" - napisał Krauze.



"Z kolei szybki wzrost skali działalności powinien być dla naszego biznesu czynnikiem sprzyjającym w neutralizowaniu obserwowanej od drugiego półrocza 2021 r. presji inflacyjnej na koszty działalności" - dodał członek zarządu.



W 2021 roku grupa otworzyła 343 nowe markety Dino, o 35 proc. więcej niż rok wcześniej.

Dino: Wyniki

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w czwartym kwartale 2021 roku 235,5 mln zł - wynika z wyliczeń na podstawie raportu rocznego spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał 241,4 mln zł zysku netto.

EBIT wyniósł 292,7 mln zł i był 4,9 proc. niższy od oczekiwań analityków na poziomie 307,7 mln zł.



Wynik EBITDA grupy wyniósł 360,8 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 377,7 mln zł EBITDA.



Przychody grupy wyniosły ok. 3,86 mld zł. Analitycy oczekiwali przychodów w wysokości 3,631 mld zł.



W całym 2021 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 32 proc. rdr do 13,362 mld zł.



Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w 2021 r. 12,4 proc. wobec 12,6 proc. wzrostu w 2020 roku, a w samym IV kwartale 2021 r. wzrost sprzedaży LfL wyniósł 19,1 proc., po wzroście o 10,6 proc. w trzecim kwartale tego roku.



Jak podała spółka, udział produktów świeżych w sprzedaży wynosił w 2021 r. 37 proc.



Koszt własny sprzedaży wzrósł o 33,5 proc., do 10,04 mld zł.



Grupa Dino odnotowała wzrost wyniku EBITDA o 22,7 proc. do 1,271 mld zł. Marża EBITDA wyniosła 9,5 proc., podczas gdy w 2020 r. było to 10,2 proc.



Jak wyjaśnił w liście do akcjonariuszy Michał Krauze, członek zarządu Dino Polska, wynik EBITDA rósł wolniej niż przychody, gdyż w obliczu rosnącej presji inflacyjnej, z którą spółka borykała się w drugiej połowie roku w łańcuchu dostaw, pozostała wierna swojej polityce cenowej. Dodatkowo, w 2021 r. zaczął obowiązywać podatek od sprzedaży detalicznej, który obciążył wyniki kwotą 170 mln zł.



Zysk operacyjny wyniósł 1,024 mld zł i był o 22,2 proc. wyższy niż w 2020 r. Zysk netto wzrósł o 25,1 proc. do 805,3 mln zł.



Wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł na koniec 2021 roku 0,83x wobec 0,96x na koniec 2020 roku.



Na koniec roku sieć Dino liczyła 1.815 sklepów.