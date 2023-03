Eksperci rynku spożywczego i handlu w Wielkiej Brytanii krytykują rząd za "pozostawienie polityki żywnościowej Tesco" i w sytuacjach kryzysowych spotykanie się raczej z dużymi sieciami handlowymi niż z dostawcami, którzy zmagają się z rosnącymi kosztami, będąc zamknięci umowami z supermarketami - pisze "The Guardian".

Puste półki na stoisku warzywnym w supermarkecie u UK. Czy to efekt "pozostawienia polityki żywnościowej Tesco"?; fot. shutterstock.com

Problem niedoborów żywności w Wielkiej Brytanii

Henry Dimbleby, współzałożyciel sieci restauracji Leon, który doradza ministrom w sprawie strategii żywnościowej dla Anglii, powiedział, że Europa nie stoi w obliczu takich problemów, ponieważ nie ma tej samej „dziwnej kultury supermarketów”.

Powiedział na łamach "The Guardian", że obecna sytuacja jest dla niego „frustrująca”, ponieważ ludzie skupiają się na uwagach na temat spożywania rzepy (brytyjska minister radziła Brytyjczykom, żeby zamiast importowanych warzyw sałatkowych jedli rodzimą rzepę), a nie na problemach strukturalnych systemu żywnościowego.

Dimbleby nie zgodził się z panią sekretarz ds. środowiska Thérèse Coffey, która zaprzeczyła, jakoby ostatnie niedobory jaj i warzyw były "niedoskonałością rynku".

- Jest to problem niedoskonałości rynku w specyficznie brytyjskim systemie żywnościowym. Będzie coraz gorzej. System żywnościowy w Wielkiej Brytanii jest, jak sądzę, wyjątkowy – nie znam innego systemu, w którym supermarkety mają takie umowy z dostawcami na stałą cenę. Tak więc, w zasadzie, nie masz efektywnego rynku. Jest to bardzo trudne dla rządu do rozwiązania, ale musi zostać rozwiązane - dodał.

Umowy rolników z sieciami handlowymi

Henry Dimbleby powiedział w "The Guardian", że w Wielkiej Brytanii ceny warzyw supermarketach były utrzymywane na stałym poziomie, niezależnie od tego, czy występował niedobór, czy nadmiar, co oznacza, że ​​rolnicy nie mogli sprzedać całej swojej uprawy, gdy mieli za dużo, ani uzyskać zachęty do produkcji większej ilości podczas niedoboru.

- Jeśli w całej Europie jest zła pogoda, ponieważ występuje niedobór, supermarkety podnoszą ceny – ale nie w Wielkiej Brytanii. I tak na marginesie, dostawcy będą zaopatrywać najpierw Francję czy Niemcy – dodał.

Minister rolnictwa Mark Spencer zorganizował niedawno rozmowy na szczycie z dużymi sieciami supermarketów w UK, ale nie zaprosił grup rolników.

Polityka żywnościowa Wielkiej Brytanii w rękach Tesco

Timothy Lang, emerytowany profesor polityki żywnościowej na Uniwersytecie w Londynie, powiedział w "The Guardian", że "absolutnie nie był w najmniejszym stopniu zaskoczony" ostatnimi niedoborami żywności. - Politycy są zamknięci w minimalistycznym podejściu do polityki żywnościowej - "nie ingeruj, zostaw to Tesco" - potwierdził.

Oskarżył rząd o ignorowanie strategii żywnościowej Dimbleby'ego. Ten z kolei uważa, że ​​problem będzie się pogłębiał i powiedział, że przewidział to jakiś czas temu, wzywając rząd do jego rozwiązania. Twierdzi, że anomalie pogodowe, które wpływają na rolnictwo kiedyś nie zdarzały się zbyt często, a teraz - z powodu zmian klimatu - będą prawie powszechne.

Problemy producentów owoców i warzyw

Krajowy Związek Rolników (NFU) zwraca się do rządu o wsparcie w takich kwestiach, jak niedobór pracowników sezonowych, ceny energii oraz uczciwość w łańcuchach dostaw żywności. Brytyjscy farmerzy mówili od dawna, zanim niedawne niedobory świeżych produktów stały się widoczne, że stoją przed szeregiem wyzwań, z których niektóre nasiliła pandemia i brexit.

NFU oszacowało, że świeże produkty o wartości 60 milionów funtów zgniły na polach w zeszłym roku, ponieważ nie udało się pozyskać wystarczającej liczby pracowników do zbierania owoców i warzyw we właściwym czasie.

- Konsekwencje niedoceniania znaczenia rolnictwa i rolników można teraz zobaczyć na półkach supermarketów. Są one puste. To jest rzeczywistość, przed którą ostrzegamy rząd od wielu miesięcy. Bez pilnych działań istnieje realne ryzyko, że puste półki staną się bardziej powszechne – powiedziała prezes NFU, Minette Batters dla "The Guardian".

Krajowy Związek Rolników (NFU) w Wielkiej Brytanii zwraca się do rządu o wsparcie fot. unsplash.com

Krytykowała też spotkanie rządu z supermarketami, a nie z producentami.

Wsparcie dla rolników. Dotacje na sprzęt

Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich Wielkiej Brytanii wydał oświadczenie, w którym podkreślono: "Zgadzamy się, że krajowy sektor ogrodniczy ma kluczowe znaczenie dla odporności naszego systemu żywnościowego, a także jest ważną częścią naszej szerszej gospodarki. Wiemy, że rolnicy i hodowcy stoją w obliczu globalnej presji, w tym inwazji na Ukrainę."

- Nasze nowe programy rolnicze będą wspierać rolników w opłacalnej i zrównoważonej produkcji żywności. Przeznaczymy 600 milionów funtów na dotacje na sprzęt, który pomoże rolnikom zwiększyć produktywność. Jest to część znaczących działań, które podjęliśmy do tej pory w celu wsparcia sektora, wraz z przydzieleniem 45 000 pracowników sezonowych i szerszym wsparciem rządowym w zakresie rachunków za energię w ramach programu ulg w rachunkach za energię. Chociaż istnieją obecnie pewne problemy z dostawami świeżych warzyw, spowodowane złą pogodą w Hiszpanii i Afryce Północnej, Wielka Brytania ma bardzo odporny łańcuch żywnościowy i jest dobrze przygotowana do radzenia sobie z zakłóceniami – poinformowano.

