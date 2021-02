Eksperci przeciwko wydłużeniu pracy włoskich restauracji, o co apelują regiony

Na mocy obowiązujących przepisów w tzw. żółtych strefach, czyli w większości regionów Włoch obsługa przy stolikach dozwolona jest do godziny 18.00. Potem możliwa jest tylko sprzedaż na wynos i dostawy do domu.

W strefie pomarańczowej, a więc między innymi na Sycylii, w Apulii i Umbrii klienci w ogóle nie mogą usiąść przy stolikach. Pojawiły się apele, by restauracje otworzyć tam w porze obiadu.

Władze trzech regionów argumentowały, że wydłużenie godzin normalnej działalności poprawiłoby sytuację w branży gastronomicznej, która jest bardzo zła. Według stowarzyszenia właścicieli lokali ich przychody spadły o 80 procent, a otwarcie do godziny 18.00 nie pomaga odrobić strat.

W wydanej opinii komitet naukowo-techniczny doradzający rządowi wykluczył na razie możliwość spełnienia postulatów restauratorów wyjaśniając, że mimo lekkiej poprawy sytuacji pandemicznej w kraju jest ona nadal bardzo poważna.

Ministerstwo zdrowia Włoch poinformowało w piątek o 377 następnych zgonach na Covid-19 i 14218 kolejnych zakażeniach koronawirusem. W ciągu doby wykonano 270 tysięcy testów. Około 5 procent z nich dało wynik pozytywny.

Łączny bilans zmarłych na Covid-19 w ciągu blisko roku wzrósł do 90 618. Do tej pory potwierdzono we Włoszech ponad 2,6 miliona przypadków infekcji. Wyzdrowiało prawie 2,1 miliona osób. Obecnie zakażonych jest co najmniej 429 tysięcy.

W Abruzji potwierdzono liczne przypadki brytyjskiego wariantu wirusa, który - jak zaznaczył resort zdrowia - jest bardziej zakaźny wśród dzieci. W gminach, gdzie wykryto ten wariant, wprowadzane są lokalne czerwonej strefy.