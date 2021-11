Ekspert: Black Friday przez weekend zwiększy bezpieczeństwo zakupów

Black Friday trwający cały weekend pod hasłem „Black Weekend” zwiększy bezpieczeństwo zakupów - ocenił dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych Krzysztof Poznański.

Black Friday trwający cały weekend pod hasłem „Black Weekend” zwiększy bezpieczeństwo zakupów / fot. unsplash

Jak zaznaczył Poznański, czwarty kwartał od zawsze dla branży galerii handlowych jest najważniejszym okresem w roku, ponieważ generuje ponad 30 proc. całorocznych obrotów, a w samym grudniu obroty są zazwyczaj o ok. 54 wyższe obroty niż średnia miesięczna z okresu styczeń-listopad. "Trzeba pamiętać, że handel jest ważną częścią gospodarki, stanowi 15,5 proc. PKB" - dodał.

Black Friday przez cały weekend

Według eksperta, branża wciąż odbudowuje straty wynikające z lockdownów i każdy dzień handlowy jest bardzo cenny. Przypomniał, że w 2020 roku, w listopadzie trwał lockdown, który po apelach całej branży handlowej został odwołany w sobotę "Czarnego Weekendu" - 28.11, kiedy zanotowaliśmy znaczący wzrost odwiedzalności. "Czarny piątek przebiegał jeszcze głównie w internecie, ale w sobotę już klienci powrócili do sklepów" - wskazał.

Jak dodał, w tym roku handel w okresie przedświątecznym zapewne będzie wyglądał inaczej niż w latach poprzednich. "Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego, bardzo dobrym zjawiskiem jest rozłożenie sprzedaży wyprzedażowej (pod hasłem "Black Weekend" lub "Black Week") na dłuższy czas" - powiedział.

Jak ocenił, pozwala to na wydłużenie czasu wzmożonych zakupów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, dlatego okres wydłużonych wyprzedaży w tym okresie cieszy się niezwykłą popularnością.

W grudniu zaplanowane są dwie niedziele handlowe

Poznański zwrócił uwagę, że w grudniu zaplanowane są jeszcze dwie niedziele handlowe, co oznacza lepsze rozłożenie liczby odwiedzających w centrach i wynikające z tego większe bezpieczeństwo. "Wielokrotnie apelowaliśmy do władz o powrót niedziel handlowych, co w pandemii pozwoliłoby na rozluźnienie zagęszczenia ludzi w ciągu tygodnia" - zaznaczył.

Dodał, że dzięki wdrożeniu przez zarządców centrów handlowych wielu działań mających na celu zapewnienie klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa, Polacy czują się bezpiecznie, robiąc zakupy w galeriach handlowych, co potwierdziło 69 proc. badanych. "Widzimy, że po okresie lockdownów bardzo szybko klienci wracają do centrów. Jednocześnie ten rok, jest inny i doświadczenia pandemii bardzo zmieniły zachowania konsumentów, póki co, tylko 15 proc. konsumentów powróciło już do swoich starych zwyczajów sprzed pandemii" - podał ekspert.

PRCH jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym blisko 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług.