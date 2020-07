Ekspert: Hipermarkety tracą na znaczeniu, ale nie znikną z rynku

Handel w czasie pandemii: Trendy pozostały te same, zmieniło się ich natężenie

Konrad Wacławik wskazuje, że hipermarkety jako kanał od lat powoli oddają pola innym w ramach sprzedaży produktów FMCG.

- Obecnie udział ten waha się od 8,5 proc. w kategoriach spożywczych do 10 proc. w kategoriach chemiczno-kosmetycznych. Oczywiście są takie kategorie, po które szczególnie często chodzimy do hipermarketów: segment BIO, alkohole mocne inne niż wódka czy bardziej ekskluzywne produkty typu ser pleśniowy lub łosoś - mówi.

Zdaniem eksperta spadek znaczenia hipermarketów na rynku może wiązać się ze zmieniającymi się potrzebami konsumentów, którzy coraz bardziej doceniają bliskość sklepu od domu oraz łatwość i szybkość zrobienia zakupów.

- Część z tych potrzeb jest trudna do zaadresowania formatem hipermarketowym, chociaż wprowadzane tam rozwiązania odpowiadają na wiele oczekiwań. Są to m.in.: kasy samoobsługowe skracające czas robienia zakupów lub wsparcie zakupów za pomocą technologii. Hipermarkety jako format odpowiadają również na potrzeby, które część z kupujących wciąż stawia na wysokim miejscu, czyli możliwość zrobienia całych zakupów w jednym miejscu, a jest to potrzeba, która w dobie pandemii zyskała na znaczeniu, oraz szeroki asortyment - wskazuje Konrad Wacławik.