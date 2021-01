Ekspert: Młodzież po lockdownie pozostanie w sieci jako użytkownicy i klienci

Nie cały handel przeniesie się jednak do internetu. - Ciężko przypuszczać, że ktoś, kto jest typem ekstrawertyka odmówi sobie zakupów w galerii handlowej. Mieliśmy już takie obrazki podczas chwilowych luzowań obostrzeń - w sklepach znów pojawiali się stali bywalcy. Po prostu nie tylko zaspokajają oni potrzebę materialną - zakupu jedzenia, ubrania, kosmetyków, ale także psychiczną - obecności, energii drugiego człowieka, wyjścia z domu. Oczywiście, pojawi się także grupa ludzi, którzy faktycznie odnajdą podczas lockdownu nowe możliwości w sieci, sklepy, które im odpowiadają i rzeczywiście przeniosą się z załatwianiem spraw do sieci. Można przypuszczać, że wielu z nas pozostanie przy zdalnym załatwianiu spraw z urzędami, formalnościami, ponieważ jeżeli jest to dobrze zorganizowane.

