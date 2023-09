Zdaniem eksperta lokalni producenci od dawna mają okazję sprzedawać swoje produkty do sieci handlowych

- Problem leży w innym miejscu. Mali przedsiębiorcy zazwyczaj dają dobrą jakość produktu, ale niską jakość serwisu około-sprzedażowego. W wywiadach komentujących działalność sieci handlowych jest to nazywane "wygórowanymi wymaganiami". Termin płatności, dostawa na rampę Centrum Dystrybucyjną lub certyfikowane opakowania odstraszają połowę lokalnych producentów. Jednak to właśnie owe "wygórowane" warunki zaprowadziły sieci handlowe tu gdzie są teraz w przeciwieństwie do kanału tradycyjnego - wylicza Tomasz Szacoń.