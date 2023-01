Handel

Ekspert Orlenu o cenach paliw: Nie chcieliśmy wywołać kolejek na stacjach

Autor: PAP

Data: 03-01-2023, 18:26

Zarzuca się nam, że skoro obniżyliśmy cenę 30 grudnia, to mogliśmy to zrobić wcześniej. Nie mogliśmy, bo sytuacja na rynku jest taka, że doprowadzilibyśmy do kolejek na stacjach - mówi główny ekonomista PKN Orlen Adam B. Czyżewski.

Główny ekonomista PKN Orlen Adam B. Czyżewski tłumaczy politykę cenową koncernu. fot. shutterstock