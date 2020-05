Ekspert: Pandemia może być szansą na zbudowanie lojalności klientów detalicznych

W czasie pandemii, zachowania i preferencje klientów dynamicznie się zmieniają. Zagrożenie epidemiologiczne wpłynęło na zmianę zawartości koszyków zakupowych oraz ich wartość, co wynikało z redukcji częstotliwości robienia zakupów w wielu kategoriach. Coraz więcej osób decyduje się na zakupy online, wybiera produkty lokalne, a także przywiązuje wagę do pozabiznesowej działalności firm – wspierania przez nie lokalnych społeczności i prowadzenia empatycznej komunikacji. Zdaniem ekspertów Bain & Company te nowe trendy zostaną z nami na dłużej.

Od działań jakie podejmują teraz retailerzy zależy więc, czy uda im się utrzymać dotychczasowych klientów i pozyskać nowych. To też szansa dla graczy, którym do tej pory trudno było przekonać do siebie nowych konsumentów.

– Kryzys to dość wyjątkowy czas, który stwarza możliwość przekonania do siebie nowych klientów i zdobycia ich zaufania na długie lata. Konsumenci stają się bardziej skłonni do zmiany swoich przyzwyczajeń zakupowych, zwracając uwagę nie tylko na ceny, ale również na dostępność, bezpieczeństwo oraz aspekty wspierania lokalnej i krajowej społeczności – mówi Patryk Rudnicki, menedżer w Bain & Company.

Z badań Bain & Company wynika, że w czasie kryzysu dla konsumentów największe znaczenie mają redukcja stresu, lęku oraz poczucie solidarności. Dlatego budowanie lojalności powinno uwzględniać takie elementy jak dbałość o bezpieczeństwo, społeczne zaangażowanie oraz adekwatność i elastyczność oferty. Te elementy powinny znaleźć odzwierciedlenie w sposobach kontaktów z klientami, działaniach wizerunkowych oraz polityce cenowej i asortymentowej.

– Działania firm i zbudowany przez nie podczas kryzysu wizerunek, pozostanie w pamięci klientów na długi czas. Dlatego teraz warto bardzo uważnie wsłuchiwać się w potrzeby klientów, analizować je i szybko reagować. Klienci pozytywnie odebrali szybkie wprowadzenie do sprzedaży maseczek i artykułów do dezynfekcji przez sieci convenience, np. Żabkę czy PKN ORLEN. Zainteresowaniem cieszyły się też promocje na produkty przydatne podczas kwarantanny i pracy z domu oferowane przez np. IKEA czy Decathlon – mówi Patryk Rudnicki.