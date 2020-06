Ekspert: Pandemia ograniczy tani, bezrozumny konsumpcjonizm

Faliński zaznacza, że choć każdy chętnie kupi taniej, znacząca część konsumentów (przed kryzysem wskazywano na więcej niż 50%) kierowała się nie ceną, ale innymi, jakościowo-funkcjonalnymi kryteriami, szukając ich spełnienia w jak najniższej cenie, co nie znaczy, że w obszarze produktów najtańszych.

- Przypomnę, że tu tkwi klucz sukcesu dyskontów – dobre taniej (co nie znaczy najtaniej). Istnieją zatem przesłanki, by nie upraszczać mówiąc, że nastąpi run na towary jak najtańsze. Owszem, także najtańsze, ale nie tylko. Sprzyja temu także, paradoksalnie, ale jestem o tym przekonany, sytuacja zagrożenia dochodów (obniżenia płac, zwolnienia, inflacja). Wcale nie będzie rzadkością rozumowanie: mam mniej, więc nie warto wydawać na byle co. To przy okazji obniży poziom marnowania żywności. To nie tylko polskie zjawisko, że bezrozumny, bo tani, pompowany promocjami i mnogością asortymentów, konsumpcjonizm cofnie się ku racjonalizacji zakupu, oczywiście zróżnicowanej zasobnością portfeli. Patrząc więc na kryzys w kategoriach cywilizacyjnych można z dozą przesady powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre na wyszło - ocenia.

Ekspert wskazuje, że wzrosty sprzedaży produktów pakowanych w początkowych etapach pandemii były podyktowane sytuacją zmuszającą do kumulacji zapasów.

- Oczywiście wzrosła sprzedaż dobrze zapakowanych porcji mięsa, ale bardziej skłoni to do podniesienia jakości opakowań niż spowoduje załamanie sprzedaży „z ręki do ręki”. Rynek utwierdzi się w opłacalności konkurowania jakością i bezpieczeństwem towaru we wszystkich segmentach sprzedaży mięsa. Z „ręki do ręki” też wymaga porządnego, bezpiecznego opakowania, więc nie są to procesy twardo od siebie oddzielone. Widać to choćby w sprzedaży produktów bio, która wzrosła w kryzysie i nadal rośnie. Rynek oczywiście nie może się składać tylko z produktów najtańszych, podobnie jak tylko z najdroższych. I całe szczęście. Moim zdaniem przekonanie się do sensowności funkcjonalnego wybierania towarów, a nie do masowego „zaczerpywania” z promowanych ofert zmieni strategie zakupowe, choć nie usunie tych masowych, zmieni ich role i mniemam, że udział - dodaje.

Czy sieci handlowe, które - w odpowiedzi na rządowe zalecenia - zaczęły owijać w plastik pieczywo leżące luzem - będą poszerzać półki z pakowanym mięsem kosztem np. lad chłodniczych i stoisk mięsnych?

W ocenie Falińskiego raczej będą poszukiwać rozsądnych kompromisów, głównie przez wprowadzanie nowych rozwiązań opakowaniowych, ekspozycyjnych, organizacyjnych czy technologicznych.

- Np. nowe typy utrzymujących świeżość sztucznych atmosfer w opakowaniach, czy automatyzację podawania chleba nie narażanego na „zaparowanie” w folii. Trudno powiedzieć, kto w jakim kierunku wyciągnie wnioski pozytywne (dodające konkurencyjności) z kryzysu i zmiany świadomości konsumenckiej - podsumowuje.