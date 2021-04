Ekspert: Sprawna obsługa klienta kluczem do sukcesu w e-grocery

E-handel przyszłości - co nas czeka?

Jakub Sadowski zwrócił uwagę, że obecnie sprzedaż internetowa artykułów spożywczych wynosi ok. 1% udziału w całej sprzedaży rynku FMCG.

- Jako klienci nie jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni do robienia zakupów spożywczych właśnie w taki sposób. Zdecydowanie częściej przez Internet kupujemy odzież, obuwie, czy elektronikę. Mimo wszystko zainteresowanie tym kanałem sprzedaży ciągle rośnie, a klienci z niego korzystający to w zdecydowanej większości ludzie młodzi, przyzwyczajeni do nowych rozwiązań oraz technologii – mówi ekspert.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Szacuje się, że 1/3 osób, które kupują artykuły spożywcze przez Internet jest w wieku 25-34 lat. Wraz z biegiem czasu prawdopodobnie przestaniemy widzieć duże różnice w przedziałach wiekowych klientów robiących spożywcze zakupy internetowe. Pokolenie świadome technologicznie będzie coraz starsze, a nowi klienci będą już przyzwyczajeni do istnienia takiego sposobu robienia zakupów. Oczywiście bardzo ważną kwestią jest to, żeby operatorzy spożywczy, nie tylko dyskontowi, utrzymali obsługę na wysokim poziomie. Wszyscy gracze rynkowi muszą być więc przygotowani na duże inwestycje właśnie w ten kanał sprzedaży - dodaje.

Więcej w dlahandlu.pl