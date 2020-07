Ekspert: transformacja Orlenu to krok w kierunku neutralności klimatycznej

Orlen oddał to, co oddać musiał, albo co było mało perspektywiczne i nisko marżowe. Kierunkiem jest produkcja energii elektrycznej i elektromobilność, co pozwoli osiągać cele neutralności klimatycznej - powiedział PAP Dawid Piekarz z Instytutu Staszica.