Ekspertka o Dino: Czasem błaha sprawa wywołuje kryzys wizerunkowy firm

Jako pierwsze o sprawie ekspedientki Dino w maseczce "JBC PiS" poinformowało Radio Poznań, temat podchwycił też portal tvp.info.

- Co powinna zrobić sieć handlowa Dino, aby wyjść bez szwanku z kryzysu wizerunkowego? - Sprawa wydaje się błaha, ale jednak odbiła się szerokim echem w mediach. Wydawałoby się, że sytuacja, w której pracownik jednego z setek sklepów w całej Polsce nakłada maseczkę z wulgarnym napisem ujawniającym jego poglądy polityczne, nie spowoduje kryzysu wizerunkowego sieci handlowej Dino. Stało się jednak inaczej. Co powinna w takiej sytuacji zrobić wspomniana sieć? Przygotować oficjalną odpowiedź, która wyrazi stanowisko zarządu i trafi do mediów - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Ewelina Radowicz, CEO, Head of Public Relations w agencji Pitted Cherries.

- Żyjemy w czasach mediów społecznościowych i błyskawicznego obiegu informacji. To niestety sprawia, że wiele z naszych zachowań może rozpętać medialną burzę. Wszystko zależy od tego, czy konsumenci i dziennikarze kolokwialnie pisząc „podchwycą temat”. Na szczęście są to zazwyczaj "duże chmury", z których w konsekwencji spada "mały deszcz". Takie tematy często się pojawiają po to, aby za chwilę zniknąć - dodaje.

- Nie zmienia to oczywiście faktu, że wszyscy pracownicy, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, powinni mieć świadomość tego, że ich zachowania w czasie pracy czy też prywatne poglądy polityczne manifestowane podczas wykonywania obowiązków, mogą mieć wpływ na negatywny odbiór ich pracodawcy w oczach opinii publicznej. Muszą się więc liczyć z konsekwencjami i oczywiście swoje poglądy wyrażać wyłącznie w sferze prywatnej. Natomiast z pewnością nie warto generalizować i uważać, że poglądy jednego pracownika są poglądami całej sieci handlowej - tłumaczy ekspertka.

- Podstawą budowania pozytywnego wizerunku firmy, w której pracujemy, jest przede wszystkim szacunek. Jeśli nie szanujemy swojego miejsca pracy lub nie zależy nam na utrzymaniu tam stanowiska, to nie dokładamy żadnej cegiełki, aby ten pozytywny wizerunek budować. Ważne są także wartościowe szkolenia z obsługi klienta. Moim zdaniem uśmiechnięty, pomocny, sympatyczny sprzedawca to najlepsza wizytówka sklepu. Jednak, aby sprzedawca taki był, musi być odpowiednio doceniany i motywowany - podsumowuje Ewelina Radowicz.