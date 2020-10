Emerytka podejrzana o seryjne kradzieże sklepowe

Policjanci z Krapkowic zostali wezwani przez kierowniczkę jednego ze sklepów do kobiety, która została przyłapana na kradzieży papierosów i alkoholu. W trakcie śledztwa funkcjonariusze ustalili, że 66-letnia sprawczyni ma na swoim koncie o wiele więcej przestępstw.

Jak ustalili śledczy, kobieta od lipca ubiegłego roku za miejsce swojej przestępczej działalności wybrała jeden z hipermarketów w Krapkowicach. Jej łupem padały artykuły spożywcze, alkohol i papierosy. Podczas przeszukania jej mieszkania, policjanci znaleźli szereg artykułów spożywczo-przemysłowych pochodzących z kradzieży. Poszkodowani wycenili straty na blisko 35 tysięcy złotych.

Kobieta przyznała się do popełnienia przestępstw przedstawionych w dwunastu zarzutach, za co grozi jej kara do pięciu lat pozbawienia wolności.