Empik rzuca wyzwanie serwisom muzycznym takim jak Spotify czy Tidal

Partnerem technologicznym projektu był Euvic, jedna z największych polskich firm IT, a projekt w znacznej mierze był realizowany w trybie pracy zdalnej z powodu pandemii koronawirusa. Pokazuje to, że wprowadzanie innowacji jest możliwe w każdych czasach. Ostatnie miesiące realizacji projektu okazały się zdecydowanie trudniejsze niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Przyjęty porządek prac został bowiem zakłócony przez pandemię Covid-19, która zupełnie niespodziewanie zmieniła dotychczasową rzeczywistość.

- Zespół odpowiedzialny za realizację aplikacji Empik Music musiał całkowicie dostosować się do nowych warunków. Konieczność pracy zdalnej, rozproszenie członków zespołu w różnych lokalizacjach i brak możliwości realnych spotkań, choć nie sprzyjają powstawaniu innowacji, jak się przekonaliśmy, nie są też dla nich barierą nie do pokonania - mówi Grzegorz Mazur, Dyrektor Techniczny Euvic.

Nowa usługa Empik jest w pełni zintegrowana z innymi aplikacjami znajdującymi się w ekosystemie Empiku. Rejestracja i logowanie odbywają się przez Empik.com. Empik Bilety i Going dostarczą informacji o koncertach i innych wydarzeniach muzycznych. Z kolei integracja z Mój Empik zakłada, że otrzymamy jeszcze bardziej dopasowane rekomendacje muzyczne. Ponadto obecni i nowi użytkownicy usługi Empik Premium mogą skorzystać z bezpłatnego dostęp do Empik Music na 60 dni.

Streaming muzyki

Z usług streamingowych codziennie korzysta kilka milionów osób. To ogromny rynek, z jeszcze większymi potrzebami i wymaganiami. Właśnie dlatego Empik zdecydował się do niego dołączyć. Stworzona wspólnie z Euvic aplikacja Empik Music sprawia, że świat muzyki jest na wyciągnięcie ręki. Co ją wyróżnia? Dostęp do katalogu milionów utworów muzycznych z Polski i całego świata, brak reklam, oryginalne playlisty i rekomendacje stworzone przez znanych artystów, postacie polskiego świata kultury (m.in. Wojciecha Manna) i ekspertów Empiku.

Dodatkowo aplikacja jest w pełni zsynchronizowana z historią zakupów i daje możliwość dodawania muzyki zakupionej w Empik.com do katalogu “Moja muzyka”, a także zapewnia łatwe tworzenie i importowanie playlist, możliwość słuchania muzyki w trybie offline (bez dostępu do Internetu) oraz wygodny model subskrypcyjny (za który można zapłacić również w salonach Empik). Aplikacja dostarcza też informacje o koncertach i spotkaniach z artystami, a dzięki nieustannie poszerzanej bazie tekstów piosenek umożliwia też przeprowadzenie karaoke.