Od jednej księgarni w Warszawie do 350 salonów w całej Polsce i prężnie działającej platformy marketplace z ponad 12 milionami ofert. Empik obchodzi właśnie 75. urodziny i zaprasza klientów do wspólnego świętowania.

Empik świętuje 75. urodziny

W ofercie pojawiły się limitowane jubileuszowe edycje produktów, można również skorzystać z promocji i rabatów – zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych. Akcja trwa do 7 listopada.

Nieustanny rozwój

Historia Empiku zaczęła się w 1948 roku przy ulicy Bagatela w Warszawie, gdzie powstał pierwszy Klub Międzynarodowej Prasy i Książki ze stylową kawiarnią i czytelnią oraz szerokim wyborem dzienników i czasopism we wszystkich europejskich językach, książek, albumów, atlasów oraz reprodukcji obrazów. Z roku na rok klubów MPiK przybywało i w latach 50. było ich już 25 w całej Polsce, a ich asortyment poszerzył się m.in. o plakaty, komiksy, pisma młodzieżowe i muzyczne. Od lat 60. w popularnych KMPiK-ach można było kupić także płyty winylowe, a w kolejnych dekadach w ofercie pojawiły się kartki, kalendarze, kasety magnetofonowe z polską i zagraniczną muzyką oraz filmy na VHS.

Od sieci księgarni do omnikanałowego marketplace’u

Po 1989 roku Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki zmieniły szyld na Empik. Powstały też Empik Kodak Express – protoplasta dzisiejszego serwisu EmpikFoto.pl oraz własna perfumeria. Z czasem w salonach pojawiały się nowe kategorie produktów, jak multimedia, artykuły papiernicze, zabawki i gry planszowe. Prawdziwym krokiem milowym w rozwoju marki firmy było powstanie w 1998 roku jednego z pierwszych sklepów internetowych, prekursora e-handlu w Polsce – Empik.com. W kolejnym roku odbyła się pierwsza edycja nagród „Asy Empiku”, które po 2007 zmieniły nazwę na „Bestsellery Empiku” i są jedną z najbardziej cenionych i prestiżowych nagród na polskim rynku kultury.

Kolejne lata to czas intensywnego rozwoju a innowacje i rewolucja technologiczna nadają tempa zmianom. Sieć intensywnie rosła, by osiągnąć dziś imponującą skalę 350 salonów stacjonarnych Empik i Papiernik by Empik. Powstała aplikacja Empik Go ze słuchowiskami, serialami, audiobookami i podcastami oraz program Empik Premium, oferujący liczne benefity – w tym darmową dostawę i stałe zniżki na zakupy, który obecnie skupia ponad 9 milionów użytkowników. Natomiast Empik.com przeobraził się w prężnie działającą platformę marketplace z 12 milionami ofert od Empiku i tysięcy sprzedawców i plasuje się w czołówce polskiego e-commerce. Klienci mogą wybierać produkty z ponad 20 kategorii m.in.: Zdrowie i Uroda, Moda, Dom i Ogród ze Strefą Design, Delikatesy, AGD, Elektronika, Sport czy Dziecko, a także z kolekcji i marek własnych Empiku, których wciąż przybywa.

Urodzinowe okazje

Empik świętuje swoje 75. urodziny przez dwa tygodnie, proponując specjalne atrakcje i promocje. W ofercie pojawiły się jubileuszowe edycje popularnych produktów – tj. Scrabble, Dobble Kultura, Quiz 75-lecia oraz kolekcja nowych wydań bestsellerów literackich (m.in. Filary Ziemi, Portret Doriana Graya, Hobbit czy Znachor). Wyjątkową urodzinową niespodzianką Empiku dla słuchaczy jest seria „Polskie Nagrania catalogue selections – Limited Edition SACD Hybrid”. Składa się na nią w sumie 75 płyt w formacie Super Audio CD - to klasyka polskiej muzyki rozrywkowej: kultowe polskie albumy z katalogu Polskich Nagrań m.in. Niemena, Grechuty czy Komedy.

Ponadto w salonach można skorzystać z 50% rabatu na drugi tańszy produkt w ramach jednej kategorii: Książka, Muzyka, Zabawka oraz artykuły papiernicze. Dodatkowo każdy, kto zrobi w Empiku zakupy stacjonarnie otrzyma voucher o wartości 10 zł. Będzie go można wykorzystać w ciągu 7 dni przy następnych zakupach za min. 50 zł. Na klientów Empik.com czekają natomiast tysiące wybranych produktów w supercenach. Akcja trwa do 7 listopada.

