Empik umożliwia klientom odroczenie płatności

PayPo uruchomiło płatności odroczone u kolejnego gracza polskiego rynku e-commerce - Empik.com.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 16-08-2021, 09:47

Empik umożliwia klientom odroczenie płatności, fot. shutterstock

Zainteresowanie e-commerce wśród Polaków nie maleje. Z kolejnymi miesiącami udział e-zakupów w całkowitej sprzedaży detalicznej w Polsce utrzymuje się na podobnym poziomie, jak w trakcie pierwszego twardego lockdownu ponad rok temu. To znak, że pod wpływem pandemii w naszym kraju doszło do głębokiej zmiany preferencji konsumentów, czego skutkiem jest rosnące znaczenie kanału online. Było to też możliwe dzięki dostępności i wygodzie nowych metod płatności za zakupy w sieci.

Jednym z beneficjentów tych zmian są odroczone płatności, których dostawcą w Polsce jest m.in. PayPo. Najnowsze wdrożenie na Empik.com pokazuje, że popularność tej formy płatności w internecie rośnie i obejmuje kolejne kategorie produktowe.

Empik – mocny akcent na trzeci kwartał roku

O rosnącej popularności odroczonych płatności PayPo świadczą liczby: od początku 2021 r. do końca czerwca klienci użyli ich ponad 3 mln razy. Tyle samo, co w całym 2020 r. Początek lipca pokazuje, że PayPo nie zamierza zwalniać tempa. Swoje płatności uruchomiło właśnie na Empik.com – u kolejnego gracza polskiego rynku e-commerce.

– Empik jest przykładem firmy, która od lat rozwija się dwutorowo, otwierając nowe salony sprzedaży, ale jednocześnie mocno inwestując w rozwiązania wspierające sprzedaż internetową. Od końca 2019, a w 2020 r. szczególnie, widzimy rosnące znaczenie kanału online w wynikach Grupy Empik. Dostrzegamy też narastające zapotrzebowanie na bezpieczne i wygodne instrumenty do opłacania zakupów w jej e-sklepie. Odroczone płatności są tu idealnym rozwiązaniem, odpowiadającym na potrzeby klientów Empik.com. Wierzymy, że będą oni chętnie korzystać z tej metody, podobnie jak robią to kupujący w innych sklepach z dostępną opcją odroczenia płatności – komentuje Radosław Nawrocki, CEO w PayPo.

Popularność e-commerce rośnie

Z analizy przeprowadzonej przez PwC wynika, że w 2026 r. wartość brutto polskiego rynku e-commerce będzie kształtowała się na poziomie 162 mld zł. Ocenia się, że w 2020 r. kanał internetowy miał już 14 proc. udział w wartości sprzedaży detalicznej w Polsce. Na tej fali płyną też nowoczesne metody płatności za zakupy w internecie, a jedną z czołowych w tej kategorii usług stały się odroczone płatności. Szacuje się, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) dla globalnego rynku BNPL (buy now, pay later) wyniesie 21,2% do 2027 roku.

Wśród głównych czynników napędzających tak dynamiczny rozwój wymienia się: szeroką liczbę korzyści oraz innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez firmy oferujące usługę „kup teraz, zapłać później”, a także nawiązywanie kolejnych partnerstw ze sklepami z takich branż jak: moda, elektronika i media oraz DIY.