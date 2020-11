Empik uruchomił strefę designu

Strefa Design by Empik to nowa przestrzeń online, która powstała z myślą o rosnącej grupie osób zainteresowanych wzornictwem i poszukujących niebanalnych, oryginalnych produktów zgodnych z najnowszymi trendami. Portal zapewnia dostęp do tysięcy produktów – od ceramiki, przez akcesoria modowe, biżuterię i pomysłowe propozycje prezentowe, po stylowe AGD.

– W Empik.com uwielbiamy, kiedy kwitnie i żyje kreatywność, ponieważ napędzają ją wyjątkowi ludzie – mówi Agnieszka Strzałkowska, project manager Strefy Design by Empik. – Dzięki Strefie zapewniamy naszym klientom dostęp do polskiego i zagranicznego designu oraz rękodzieła na najwyższym poziomie. To miejsce dla fanów sztuki wizualnej i unikalnych wzorów, dla poszukujących urzekających przedmiotów oraz wszystkich tych, którzy cenią sobie niepowtarzalny styl, estetykę i precyzję wykonania.

Obecnie w Strefie Design znajduje się 40 tysięcy produktów. Do końca tego roku Empik planuje uruchomić na platformie sklepy 50 niezależnych marek i polskich projektantów. Do współpracy zapraszani są cenieni twórcy i firmy, ale również mikro przedsiębiorcy, rzemieślnicy i artyści, którzy swoją pasję postanowili przerodzić w biznes. Do końca roku Strefa będzie obejmować ponad 60 tys. unikalnych artykułów.