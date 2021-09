Empik wprowadza ciche godziny

Z myślą o osobach w spektrum autyzmu oraz ich bliskich, Empik wprowadza od 23 września Ciche Godziny we wszystkich salonach. Będą obowiązywać we wtorki ( 11:00-13:00) i w czwartki (19:00-21:00)

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 27-09-2021, 12:13

Empik wprowadza od 23 września Ciche Godziny we wszystkich salonach; fot. mat.pras.

Empik wprowadza ciche godziny

Ciche Godziny zaczynają obowiązywać we wszystkich salonach Empik od 23 września. W każdy wtorek od 11:00 do 13:00 oraz w czwartki od 19:00 do 21:00 w sklepach będzie wyciszona muzyka oraz komunikaty w systemie nagłośnieniowym. Ponadto osoby w spektrum autyzmu oraz ich opiekunowie po zgłoszeniu się do doradcy klienta, będą obsługiwani poza kolejnością. Empik, wprowadzając Ciche Godziny we współpracy z Fundacją JiM - Autyzm Help, chce nie tylko wspierać osoby w spektrum autyzmu i ich rodziny, ale również budować społeczną świadomość na temat trudności, z którymi każdego dnia muszą mierzyć się osoby z ASD (autism spectrum disorder).

Spektrum autyzmu w Polsce

W Polsce spektrum autyzmu występuje u 1 na 100 mieszkańców, co oznacza blisko 400 tysięcy osób. ASD może objawiać się między innymi różnicami w zakresie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji czy uczenia się. Dla osób autystycznych oraz ich bliskich, każdy dzień jest wyzwaniem. Szczególnie dużą barierą w codziennym funkcjonowaniu są nadmierne bodźce, takie jak głośna muzyka, mocne oświetlenie, hałas czy tłok. Wielu z nich decyduje się na pozostanie w domu, aby uniknąć kontaktu z niesprzyjającymi czynnikami, co w znacznym stopniu ogranicza ich funkcjonowanie w społeczeństwie.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ciche Godziny obowiązują bezterminowo, we wszystkich salonach sieci Empik w Polsce, w każdy wtorek w godzinach: 11:00 – 13:00, a także w każdy czwartek od 19:00 do 21:00.