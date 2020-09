Empik wprowadza na stałe darmową dostawę dla klientów

Rok 2020 jeszcze się nie zakończył, a już pewne jest, że będzie przełomowy dla segmentu handlu internetowego w Polsce. Penetracja e-commerce skokowo wzrosła – w wyniku ograniczeń związanych z pandemią do zakupów internetowych przekonało się już 72% internautów. Dla wielu konsumentów wciąż jednak znaczącą barierą jest koszt dostawy zamawianych produktów.

– Na początku pandemii udostępniliśmy wszystkim bezpłatnie naszą flagową usługę Empik Premium. Decyzję podjęliśmy szybko i spontanicznie – chcieliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich odbiorców w tym trudnym czasie. Dzięki Empik Premium klienci zaoszczędzili już ponad 150 mln złotych, przeczytali i przesłuchali 2 miliony e-booków i audiobooków w aplikacji Empik Go, wykonali 1,5 mln promocyjnych odbitek zdjęć w Empik Foto. Popularność Empik Premium przerosła nasze oczekiwania. Polacy docenili możliwość korzystania z darmowej dostawy, zniżek na zakupy czy dostępu do książek cyfrowych. Wiedząc, jak ważne są dla klientów te korzyści, obok Empik Premium uruchomiliśmy całkowicie bezpłatny program Empik Premium Free– mówi Karol Ignatowicz, dyrektor ds. transformacji Grupy Empik.

Empik Premium Free zadebiutował 2 września, oferując dla każdego klienta darmową dostawę do Paczkomatów i punktów odbioru. Użytkownicy mają także dostęp do ponad 200 tytułów audiobooków i e-booków oraz do podcastów w aplikacji Empik Go. Empik Premium Free to również wyjątkowe promocje i oferty specjalne dostępne zarówno stacjonarnie, jak i online i w aplikacji mobilnej. Na początek klienci mogą kupić za pół ceny drugi produkt z kategorii książka, muzyka i film.

Empik Premium Free zastępuje istniejący od 2016 r. Mój Empik, którego ponad 5 mln użytkowników automatycznie stało się członkami nowego programu – bez konieczności ponownej rejestracji. Program jest otwarty również dla wszystkich nowych użytkowników. Sercem Empik Premium Free jest aplikacja mobilna. Rejestracja do programu odbywa się w niej szybko i wygodnie. W aplikacji klient znajdzie dostęp do historii zakupów oraz do ofert promocyjnych z różnych kategorii - obok Książek, Muzyki i Filmu, także np.: Dom i Ogród, Zabawki, Sport czy Zdrowie i Uroda. Użytkownicy mają także możliwość zwrotu towaru bez fizycznego paragonu w ciągu 30 dni. Dokonując zakupów w sklepach stacjonarnych, wystarczy pokazać sprzedawcy widoczny w aplikacji kod klienta, aby korzystać z dodatkowych rabatów i promocji. A od 7 września użytkownicy aplikacji mobilnej mogą otrzymać w sklepach dodatkowy rabat 5% na nieprzecenione produkty.