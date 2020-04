EPP pomaga lokalnie w walce z koronawirusem

Działania zainicjowane przez zespoły pracujące w obiektach EPP obejmują: dostarczanie środków ochrony osobistej dla personelu medycznego oraz książek i gier dla seniorów, osób samotnych i przebywających w kwarantannie. Centra handlowe EPP przekazały lokalnym szpitalom m.in. 17 tysięcy maseczek zakupionych od jednego z ich najemców, który obecnie nie może prowadzić sprzedaży stacjonarnej. Park Handlowy Zakopianka w Krakowie rozpoczął akcję dostarczania darmowych posiłków dla personelu medycznego w mieście.

Działania realizowane lokalnie przez piętnaście centrów handlowych EPP mają na celu reagowanie na bieżące konkretne potrzeby szpitali i osób najbardziej dotkniętych epidemią. Galerie sięgają po własne zasoby lub działają we współpracy z najemcami i partnerami. Przykładowo z inicjatywy centrum handlowego King Cross Marcelin przekazano koce i książki dla Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Od kieleckiej Galerii Echo i Galerii Veneda w Łomży do lokalnych szpitali jednoimiennych trafiło kilkadziesiąt specjalistycznych kombinezonów. Dwa kaliskie centra handlowe – Galeria Amber i Galeria Tęcza – zjednoczyły siły i przekazały Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny przyłbice i środki do dezynfekcji.

Wsparcie zorganizowane przez centra EPP dla personelu medycznego obejmuje także przekazanie 17 tysięcy maseczek ochronnych szpitalom w Inowrocławiu, Jeleniej Górze, Kielcach, Kłodzku, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Włocławku, Wrocławiu i Zamościu. W Parku Handlowym Zakopianka rozpoczęto dostawy darmowych posiłków dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego zakupionych od jednej z restauracji działającej w obiekcie, dzięki czemu jednocześnie wspierany będzie jej biznes.

– Nasze zespoły w centrach handlowych wykazały się dużą kreatywnością i wrażliwością na potrzeby osób, które walczą lub zostały dotknięte przez epidemię. Pomagają jak tylko mogą – dzwonią do lokalnych szpitali i zdobywają sprzęt, który jest im potrzebny. Wspierają też osoby starsze oraz przebywające na kwarantannie przekazując rzeczy, które umilą im ten czas. Starają się też tak organizować pomoc, żeby jednocześnie wspierać biznes naszych najemców, którzy nie mogą teraz prowadzić działalności w naszych centrach. Jestem dumna, że możemy pomagać tylu osobom jednocześnie – mówi Urszula Matej-Bil, dyrektor komunikacji EPP.

Ważną grupą docelową dla działań EPP są seniorzy i osoby poddane kwarantannie, które z tego powodu są pozbawione kontaktu z bliskimi. W Galerii Solnej w Inowrocławiu za pośrednictwem Urzędu Miasta trafiło do nich kilkaset książek i gier. Z kolej jeleniogórska Galeria Sudecka wspiera harcerzy z Karkonoskiego Hufca ZHP, którzy robią zakupy i załatwiają pilne sprawy dla seniorów i osób w potrzebie. Autorską inicjatywą realizowaną przez to centrum jest także Mobilna Biblioteka Galerii Sudeckiej, która bezpłatnie dowiezie pod wskazany adres wybraną książkę z możliwością jej wypożyczenia.