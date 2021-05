EPP wprowadza Godziny ciszy w centrach handlowych

EPP, największy właściciel centrów handlowych w Polsce, chce by jego obiekty były przyjaznym miejscem dla każdego, a robienie zakupów stało się jeszcze bardziej komfortowe również dla osób o wysokiej wrażliwości na bodźce takie jak światło czy dźwięki. Aby wyjść naprzeciw potrzebom tej grupy klientów, EPP na stałe wprowadza w swoich centrach handlowych „Godziny ciszy”.

Godziny ciszy w centrach handlowych /fot. Shutterstck

W 14 polskich miastach, w których zlokalizowane są obiekty EPP, przez minimum trzy godziny w tygodniu zostanie wyłączona muzyka, a komunikaty głosowe będą ograniczane do minimum. Wszędzie, gdzie będzie to możliwe, zostaną również przygaszone światła. Akcja, mająca na celu zapewnienie komfortu podczas zakupów oraz kształtowanie postawy empatii wobec osób z nadwrażliwością na głośne dźwięki i mocne światło, startuje od 11 maja.

– Żyjemy w czasach, w których otoczenie stymuluje nas wieloma bodźcami, takimi jak dźwięki, światło, zapachy. Dla wielu osób ta mnogość doświadczeń powoduje tak duży dyskomfort, że nie mogą zaspokajać swoich codziennych potrzeb, do których należą m.in. zakupy. W EPP jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych i dostrzegamy, że klienci odwiedzający nasze centra są bardzo różni. Wprowadzenie „Godzin ciszy” to gest w kierunku osób o wysokiej wrażliwości na bodźce i jednocześnie stałe udogodnienie, które ułatwi im zakupy, a co za tym idzie – funkcjonowanie na co dzień. To także wyjście naprzeciw preferencjom grupy klientów, która woli spokojne zakupy w ciszy – powiedziała Urszula Matej-Bil, dyrektor komunikacji EPP.

Nie ma na świecie dwóch osób, które odbierają sygnały napływające z otoczenia w ten sam sposób. Większość z nas jest w stanie efektywnie je przetwarzać przy pomocy zmysłów i pracy układu nerwowego. Jednak u znaczącej części populacji podczas odbierania niektórych wrażeń zmysłowych pojawia się negatywna reakcja. Jak podaje Fundacja Synapsis zaburzenia integracji sensorycznej występują bardzo często u osób w spektrum autyzmu, ale nadwrażliwość na bodźce może dotyczyć też osób np. cierpiących na migrenę lub wysoko wrażliwych. Pewne bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe czy zapachowe napływające ze środowiska są odbierane przez nie jako zbyt silne. W efekcie zbyt ostre światło, głośne dźwięki, zatłoczone pomieszczenia czy intensywne zapachy mogą dezorganizować, rozpraszać uwagę, wywołać niepokój, a nawet powodować ból. Takie czynności, jak zjedzenie kanapki, jazda na rowerze czy zrobienie zakupów, dla osób wrażliwych na bodźce mogą być ponad ich siły. Warto więc wprowadzać rozwiązania, które pomogą tym osobom w komfortowym zaspokajaniu podstawowych potrzeb.

Wysoka wrażliwość na bodźce bardzo często dotyka osoby z ASD (spektrum zaburzeń autystycznych), dlatego akcja „Godziny ciszy” miała wystartować w kwietniu, czyli w Miesiącu Świadomości Autyzmu. Jednak ze względu na ograniczenia w działalności centrów handlowych rusza od 11 maja. W centrach handlowych EPP zakupy w ciszy będzie można zrobić w każdy wtorek w godzinach 15:00-18:00. W obiektach, które już wcześniej wprowadziły „Godziny ciszy”, będą one uruchamiane zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.